اتصالات وتكنولوجيا

أحمد عبد الله رئيسًا تنفيذيًّا وعضوًا منتدبًا لشركة البريد للاستثمار

أحمد عبد الله حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة
محمود جمال 11:41 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 11:41 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قرارًا بتعيين أحمد محمود عبد الله رئيسًا تنفيذيًّا وعضوًا منتدبًا لشركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد.

ويتمتع أحمد عبد الله بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي والخدمات المالية تمتد لأكثر من 23 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير آداء العمل وتحسينه ورفع كفاءته في جميع المجالات التي عمل بها، ومنها مجال البنوك، والتأمين، وخدمات الاستثمار والاستثمار المباشر ، في مصر والشرق الأوسط.

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جدير بالذكر أن أحمد عبد الله حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، كما حصل على ماجستير العلوم تخصص مصارف من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالإضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة وورش العمل.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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