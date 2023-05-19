أحمد عبد العزيز في حواره لـ«المال»: الجمهور أعطى «سره الباتع» ما يستحقه لمشاهدته كعمل ملحمي

شارك الفنان القدير أحمد عبد العزيز في السباق الرمضاني الأخير بمسلسل “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف، وقدم فيه شخصية ” الحاج شهاب” الذي يتطلع للحصول على نفوذ كبير في الدولة في الفترة الزمنية التي قام برصدها المسلسل تزامنا مع الحملة الفرنسية على مصر .

كشف أحمد عبد العزيز في حواره لـ”المال” عن جوانب كثيرة في مسلسل ” سره الباتع” الذي شارك به في موسم رمضان هذا العام ، وردود الأفعال التي تلقاها عنه من الجمهور ورأيه في عودة الدراما الدينية والتاريخية بعد غيابها لسنوات عن الشاشة الصغيرة وأمور أخرى وإلى نص الحوار..

تحدث الفنان القدير أحمد عبد العزيز لـ” المال” عن مسلسل سره الباتع الذي شارك في بطولته بالسباق الرمضاني هذا العام بشخصية ” الحاج شهاب” التي لفتت أنظار الجمهور فقال : شخصية الحاج شهاب كانت جديدة علي تماما عما قدمته في مشواري الفني في الدراما المصرية، حيث كانت مختلفة من حيث الشكل والمضمون والأداء أيضا وتفاصيلها كانت مختلفة أيضا من حيث ارتداء الحاج شهاب للجلباب والسديري والسروال في تلك الفترة الزمنية التي رصدها مسلسل سره الباتع ” وقت الحملة الفرنسية بمصر ” والتي اثرت بشكل كبير على المصريين في ذلك الوقت .

وعن تقديمه لمسلسل ملحمي يضم 30 حلقة مثل سره الباتع واستقبال الجمهور له برغم انتشار المنصات الرقمية بقوة التي تعرض مسلسلات قصيرة لاتتعدى 10 حلقات فقال : الجمهور يعطي لكل عمل فني مايستحقه فلو كان مسلسلا خفيفا وقصيرا يعطيه الجمهور ما يستحقه من الوقت، لكن لو قدم له عملا فنيا ملحميا كبيرا وضخما سيعطيه أيضا وقتا أطول في المشاهدة والتركيز.

وشدد على أنه يميل لتقديم الأعمال الدرامية القصيرة التي تعرضها المنصات الرقمية الفترة الأخيرة، فقال: ذلك يساهم في الهروب من سماسرة الاعلانات بالقنوات التليفزيونية، لكن مسلسل سره الباتع رصد زمنين مختلفين لذلك الجمهور أعطاه وقتا كافيا في المشاهدة حسب مايستحقه.

وعن تقديم مسلسلات 15 حلقة في موسم دراما رمضان هذا العام وأعمال أخرى ضمت 30 حلقة قال : فورمات كل مسلسل تتوقف حسب طبيعة الموضوع المقدم والمناسب له .

ردود الأفعال كانت إيجابية عن المسلسل وأسرتي أحبته

وعن ردود الأفعال حول مسلسل سره الباتع وشخصيته في العمل أوضح عبد العزيز فقال: تلقيت تعليقات إيجابية كثيرة عن مسلسل سره الباتع عبر تطبيق ” واتس اب” بالاضافة للتهاني عبر هاتفي ، والحمد لله على ذلك ، كما أنني لمست حب أسرتي زوجتي الكاتبة دينا شرف الدين وأبنائي أيضا عن دوري في المسلسل بشخصية الحاج شهاب .

وفيما يتعلق بعودة الأعمال الدرامية التاريخية للدراما المصرية بعد غياب سنوات بمسلسل ” سره الباتع” رمضان 2023 قال : أعشق هذه النوعية من الأعمال الفنية الدرامية وقدمت الكثير منها في مسيرتي الفنية ، فهي تتطلب الكثير من الوقت والجهد في كواليس التصوير والتحضير لها بصورة كبيرة ، لاسيما أن الجهد المبذول فيها يكون أضعاف أي عمل درامي آخر لكن حينما تنفذ بشكل جيد وتحقق نجاحا يكون لذلك متعة حقيقية .

طالبت بعودة المسلسلات الدينية والتاريخية للدراما

وعن عودة المسلسلات الدينية أيضا بمسلسل ” رسالة الامام” في الموسم الرمضاني 2023 قال : أمرا رائعا أن تعود هذه النوعية من الأعمال الدرامية فقد طالبت كثيرا بضرورة وجود هذه النوعية من الدراما، وكنت أسئل كثيرا من الجمهور عن المسلسلات التاريخية والدينية في شهر رمضان الكريم، حيث إن الموضوعات التاريخية هي الأفضل بالاضافة للمسلسلات الدينية التي تشعر المشاهد بمصداقية كبيرة، ونتمنى أن تزيد الأعمال الدرامية التاريخية والدينية وتأخذ وقتها في التحضير .

وأعرب عن إعجابه بمسلسل عملة نادرة لنيلي كريم الذي عرض في شهر رمضان، إضافة أنه سيحرص على مشاهدة مسلسلات كثيرة بعد انقضاء الشهر الكريم خلال الأيام القادمة.

وكشف أيضا عن أصعب المشاهد التي قدمت في مسلسل “سره الباتع” فقال: مشهد محاكمة السلطان حامد كان من أصعب المشاهد في مسلسل سره الباتع، حيث استغرق تصويره 3 أيام وتواجد فيه العديد من المجاميع والأشخاص وأبطال العمل وكان الحاج شهاب ملازما لهم باعتباره من كبار رجال البلد في تلك الفترة الزمنية .

وعلق على عدم تحقيق انتشار كبير لمسلسل ” الكتيبة 101″ مقارنة بمسلسل الاختيار السنين الماضية فقال : قد تكون دعاية العمل لم تكن كافية له في السباق الرمضاني برغم انجذاب الجمهور لهذه النوعية من الدراما .

أوضح أنه يقوم حاليا بقراءة العديد من السيناريوهات للاستقرار على العمل الدرامي الذي يشارك به في الفترة المقبلة بعد نجاح دوره بمسلسل سره الباتع واشادة الجمهور والنقاد به .