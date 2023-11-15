أحمد عبد العاطي يشكر المتحدة لدعمها لمسلسله «55 مشكلة حب»

وجه اليوم المنتج أحمد عبدالعاطي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب دعمها لمسلسله “55 مشكلة حب” الذي قام بإنتاجه مؤخرًا ولاقى مشاهدة كبيرة لجميع الحكايات الدرامية الخاصة به.

وأعرب أحمد عبد العاطي في تصريحات صحفية فقال “أنه لولا دعم الشركة المتحدة لمسلسل 55 مشكلة حب لم يخرج بصورة مميزة ويحقق هذا النجاح الكبير”.

أضاف عبدالعاطي أن “55 مشكلة حب” من الأعمال المكلفة إنتاجيًّا، خاصة أنه عبارة عن 4 مسلسلات في مسلسل واحد، إذ ضم 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات وبفريق عمل مختلف، ومع تحمس الشركة المتحدة للعمل وتقديمها كافة التساهيل ظهر المسلسل في أفضل صورة.

أشار الى أن العمل أتاح الفرصة لمؤلفين شباب عملوا تحت اشراف المؤلف عمرو محمود ياسين ونفس الأمر بالنسبة للمخرجين مثل محمد الخبيرى، ألبير مكرم، وكذلك محمد لطفى في أولى تجاربه بمصر، وعصام نصار الذى أشرف على إخراج فورمات المسلسل.

المسلسل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين في الثلاث حكايات الأولى وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وجاءت الحكاية الأولى بعنوان “الفريدو”، بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبري وإخراج عصام نصار.