ثقافة وفنون

أحمد عبدالله محمود : أشارك في أعمال رمضان بـ«اللي مالوش كبير» و«النمر»

يقدم في مسلسل "اللي مالوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز شخصية "حسن أبو خاطر"، وهو فلاح ولديه عزوة وعائلة تسيطر على منطقة بأكملها
أحمد حمدي 8:14 م, السبت, 20 فبراير 21 8:14 م, السبت, 20 فبراير 21

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قال الفنان أحمد عبدالله محمود إنه يشارك في بطولة مسلسل النمر مع الفنان محمد عادل إمام في شهر رمضان القادم، ويجسد فيه شخصية شاب من بيئة شعبية بسيطة “عامر العقاد” ويقال له دائما “حكمدار”.

وأضاف لـ”المال” أنه يقدم أيضا في مسلسل “اللي مالوش كبير” مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز شخصية “حسن أبو خاطر”، وهو فلاح ولديه عزوة وعائلة تسيطر على منطقة بأكملها.

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من ناحية أخرى، أشار محمود إلى أنه يشارك في بطولة الفيلم السينمائي الجديد ” آل هارون ” الذي سيعرض خلال الفترة المقبلة للجمهور ، ويقدم شخصية تتصف بالنذالة ” سعد ” انتاج مومنت اخراج معتز حسام ، منوها انه تعاون معه سابقا في مسلسل الركين منذ سنوات حينما كان يقدم أدوارا ثانوية نوعا ما في ذلك الوقت ثم تطورت الأمور في حياته الفنية، وأصبح يقدم أدوارا مهمة في التلفزيون والسينما.

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بقلم أحمد حمدي

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