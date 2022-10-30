أحمد عبدالله : تكلفة نقل العمالة والإعاشه أحد أكبر العوائق التي تواجه القطاع العقاري

قال المهندس أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن تكلفة نقل العمالة والإعاشة في أي مشروع من أبرز العوائق التى تواجه القطاع العقاري نظرا لأن تكلفة النقل مرتفعة.

وأضاف عبد الله، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السادس تحت عنوان “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، والذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن الحل يكمن في ضرورة توفير كامب للعمال خاصة إذا كان حجم المشروع ضخما.

وأشار إلى أن التمويل العقاري ستكون له فائدة بشكل أكبر في حال تم تخفيض سعر الفائدة.

وتناقش الجلسة الثانية من المؤتمر ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء.