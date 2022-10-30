أحمد عبدالله: تقسيم المشروع العقاري على مراحل أصبح ضروريا في ظل مخاطر سعر العملة

قال المهندس أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن تقسيم المشروع العقاري على مراحل بات ضروريا في المرحلة الحالية خاصة في ظل المخاطر التى تواجه القطاع العقاري والمتعلقة بسعر العملة بالإضافة إلى ندرتها.

وأضاف أن تخطي سعر الدولار حاجز 24 جنيها وفقا لتعاملات اليوم بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة سيكون لكل منهما تأثير في حجم التكلفة.

ولفت إلى أن مصادر التمويل أصبحت متنوعة ومختلفة فهناك سندات وتوريق فضلا عن شراكات مابين البنوك والمطور بعائد معين.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السادس تحت عنوان” تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، والذي تنظمه المال جي تي إم.

وتناقش الجلسة الثانية من المؤتمر ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء.