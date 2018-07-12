أحمد عابدين لـ«المال»: العاصمة الإدارية باعت متر الحى السكنى بسعر 4000 جنيه

■ مدبولى يؤكد انفراد «المال» بإصدار قرارات اعتماد تخطيط مشروعات العاصمة ■ التفاوض مع «طلعت مصطفى» على 5000 فدان بجوار المطار بدور إبراهيم كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«المال»، أنه تم تسع

■ مدبولى يؤكد انفراد «المال» بإصدار قرارات اعتماد تخطيط مشروعات العاصمة

■ التفاوض مع «طلعت مصطفى» على 5000 فدان بجوار المطار



بدور إبراهيم

كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«المال»، أنه تم تسعير المتر بالحى السكنىR3، والذى تتولى وزارة الإسكان الإشراف على تطويره وتنفيذ مجموعة من الوحدات السكنية به، بقيمة 4000 جنيه.

وأشار عابدين، فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحفى عقدته الشركة أمس الأول، بحضور مسئولى شركة سباين ميديكال وعدد من المستثمرين السعوديين لبحث فرص الاستثمار المشتركة بالعاصمة، إلى أن سعر المتر بالحىR3 يفوق عددًا من الأراضى التى تم بيعها لصالح الشركات الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص، نظرا لتميز موقع الحى.

ولفت إلى أن آخر سعر للمتر السكنى وصل إلى 3800 جنيه، وتتولى لجنة التسعير تحديد أسعار الاراضى وفقا لموقعها ومواصفاتها، موضحًا أن هناك أراضى يتخطى سعرها 5000 جنيه.

وأرجع عابدين التسعير والتعامل مع الوزارة بنفس المعايير المتبعة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، إلى إستراتيجية الشركة التى تهدف فى المرحلة الحالية للحصول على موارد مالية عاجلة تتيح بدورها الإنفاق على حركة التنمية والتعمير ومشروعات المرافق والحى الحكومى وغيرها، لافتا إلى أن «العاصمة» تنفق على تلك الأعمال ذاتيًا ودون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء مالية.

وتستعد وزارة الإسكان لطرح أولى وحدات الحى السكنى R3 على المواطنين للحجز خلال أيام بأسعار تبدأ من 11.250 ألف جنيه للمتر كامل التشطيب وبنظام سداد تقسيط على 3 سنوات دون فوائد، بحسب ما صرح مصدر مسئول بوزارة الاسكان لـ«المال» فى وقت سابق.

وأشار إلى تفاوض مجموعة طلعت مصطفى مع الشركة للحصول على قطعة أرض جديدة بمساحة 5000 فدان، تقع بجوار مطار العاصمة، لافتًا إلى أنه جار التفاوض حول تحديد سعر المتر بها.

وأوضح أن مجموعة طلعت مصطفى حصلت على القطعة الأولى لها ضمن الطرح الأول للعاصمة بسعر 2100 جنيه للمتر، وبإجمالى 4.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن سعر متر تلك القطعة حاليًا وفقًا لحركة التنمية الأخيرة التى شهدتها العاصمة قد يصل إلى 7000 جنيه.

ولفت إلى أن الشركات التى حصلت على أراضٍ خلال الفترة الماضية اقتنصت فرصة كبرى فى ضوء الزيادات السعرية المستمرة التى تشهدها العاصمة، والتى وصلت نسبتها إلى %52 مقارنة بالطرح الأول مطلع العام الماضى.

فى سياق متصل كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم خلال 3 أسابيع عمل، إصدار قرارات وزارية لاعتماد تخطيط وتصميم 6 مشروعات بنشاط عمرانى متكامل داخل العاصمة ستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح عابدين أن القرارات صدرت لصالح شركات آمون بتر هوم وطلعت مصطفى، وجمعية تيباروز، ومصر إيطاليا والجامعة الكندية، لافتا إلى أنه من المنتظر صدور القرار الوزارى لصالح شركتى السعودية المصرية للتعمير والصفوة، خلال أيام.

وكانت «المال» قد نشرت فى مايو الماضى أنه جارٍ إصدار أول قرارين وزاريين لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وهما لشركتى أمون «بترهوم» و«تيبا روز»، وستتبع ذلك إصدار قرارات أخرى للمشروع الثانى لشركة أمون ومشروع مصر إيطاليا والجامعة الكندية، ويتم إعداد القرارات الوزارية والمخططات والتقدم بها من قبل شركة العاصمة الإدارية إلى هيئة المجتمعات للمراجعة، وتوقيعها من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان وإصدارها .