أحمد طه: تعزيز الاستثمار فى القطاع الصحي بأفريقيا ونقل التجربة المصرية للتأمين الشامل

استقبل

أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفد زيمبابوي بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التكليف الرئاسي بنقل الخبرات لدعم مختلف القطاعات بالدول الأفريقية الشقيقة ضمن سلسلة لقاءات مع الحكومة المصرية عقب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ.

و أعرب الدكتور أحمد طه عن ترحيبه بزيارة الوفد الزيمبابوي لمصر للاطلاع على التجربة المصرية في توفير رعاية صحية متميزة وذات جودة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا حرص الهيئة على تبادل الخبرات ونقل التجربة للأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بأفريقيا ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور أحمد طه إجراءات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية والتكلفة اللازمة لذلك، مؤكداً أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل هو فصل تمويل الخدمة عن مقدمها لتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض والحرص المستمر علي تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، حيث يقوم التأمين الشامل على شراء خدمة الرعاية الصحية من جميع مقدمي الخدمة وتوفيرها لجميع فئات المجتمع بمستوى جودة عالية،

وأوضح أن تعاقد المنشأة الصحية مع منظومة التأمين الصحي الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا للمعايير الدولية.

دور رقابي على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد

وتابع إن للهيئة دورا رقابيا على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق المعايير ونظم الجودة القائمة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية وتقديم خدمات صحية على اعلى مستوى لمنتفعي التأمين الشامل.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أنه بجانب اعتماد المعايير الوطنية دوليا، تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى أفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.

وفي سياق التعاون الدولي، أوضح أن الهيئة أصدرت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة ، في ضوء الاتجاه الوطني نحو تحقيق مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب إصدار معايير التميز في السياحة العلاجية تيموس – جهار، والمصممة خصيصا للمنشآت الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي في مجال السياحة العلاجية.

الجودة أصبحت شرطا إلزاميا على جميع المنشآت الصحية

وأوضحت الدكتورة أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة أصبحت شرطا إلزاميا على جميع المنشآت الصحية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل ولم تعد اختيارية.

من جانبه، ثمن كليف مفامبيلا، مدير الاتصالات بوزارة الاقتصاد والمالية بزمبابوي ورئيس الوفد، جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الملموس لها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا على ثقة زيمبابوي في القدرات المصرية وسعادتها بالتعاون المشترك، وتطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك زيمبابوي المكانة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور بمنطقة جنوب أفريقيا.