أحمد صيام : انتظروني في «خيط حرير» قريبا

مضيفا أنه يقوم بشخصية غريبة عليه في المسلسل

كشف الفنان أحمد صيام في تصريحات لـ«المال» أنه يشارك في بطولة مسلسل خيط حرير الجديد، مع الفنانة مي عز الدين.

وأضاف أنه يقوم بشخصية غريبة عليه في المسلسل.



وأشار إلى أن الشخصية تحمل تناقضات مختلفة وعبارة عن شخصية مركبة بها كثير من التحولات والأنماط خلال حلقات المسلسل وستكون مشوقة للمشاهدين.

وأوضح أنه ينتظر قرار الشركة المنتجة لمسلسل رمضان كريم السبكي بشأن تقديم جزء ثان للمسلسل الفترة المقبلة، بعد نجاح الجزء الأول منه منذ سنوات.

ولفت صيام إلى أن شخصيته في الجزء الثاني بها تطور كبير، ولن يكون مجرد الرجل المسيحي بائع الفول في الحارة فقط.