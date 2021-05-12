أحمد صلاح حسني تريند مواقع التواصل بعد مشهد موته في كوفيد 25 (فيديو)

استطاع الفنان أحمد صلاح حسني تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد تـأديته لمشهد مؤثر في الجمهور في احداث الحلقة 14 لمسلسل كوفيد 25 الذي يقوم ببطولته مع الفنان يوسف الشريف في شهر رمضان .…

استطاع الفنان أحمد صلاح حسني تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد تـأديته لمشهد مؤثر في الجمهور في احداث الحلقة 14 لمسلسل كوفيد 25 الذي يقوم ببطولته مع الفنان يوسف الشريف في شهر رمضان .

حيث قدم حسني الذي يقوم بدور ” رامي ” في المسلسل مشهدا مميزا حينما قام بانقاذ اشخاص ابرياء ومعهم دكتور ياسين ” يوسف الشريف” حينما تواجد الجميع في عربة قطار مكونة من مكنتين وفي احداهما بعض المصابين بالفيروس الخطير الذين يقتلون اي شخص امامهم بسبب اعراض هذا الوباء كما يصور المسلسل للمشاهدين في الحلقات السابقة .

وحاول ياسين ابعاد المصابين في احدى عربات القطار بقدمه بفصل المكنتين عن بعضهما لكن لم يستطع وذلك هو الحل الوحيد لابعاد المصابين عن باقي الاشخاص لحمايتهم ومنهم ايتن عامر وادوارد وعماد رشاد وكان يتبقى حوالي 25 دقيقة فقط وسيستطيع بعدها المصابين بالفيروس الهجوم فوار على الاشخاص السليمين بالقطار الذي يستقلهم للعين السخنة ، لكن قرر رامي صديق ياسين التضحية بنفسه في سبيل انقاذ الاشخاص الاخرين.

وقام بغلق عربة القطار عليهم ومعهم ياسين ثم أخرج قدمه وأعطى ظهره للمصابين لفصل المكنتين عن بعضهما وبالفعل قام بفصلهما وحماية اصدقاؤه بنفسه لكن قام المصابين بالفيروس الخطير بجذبه بقوة ناحيتهم وبدت على وجه رامي في هذه اللحظة الرضا بما سيحدث له وهو قتله من المصابين بالوباء بالهجوم عليه ، وانهار ياسين فور مشاهدته لصديقه الذي ضحى بنفسه في سبيل انقاذ باقي الاشخاص وهو منهم ايضا .

يذكر ايضا ان أحمد صلاح حسني يشارك في سباق رمضان هذا العام بمسلسل كوفيد 25 بشخصية رامي ومسلسل هجمة مرتدة مع الفنان أحمد عز بشخصية عمار الذي يعمل لصالح المخابرات المصرية .