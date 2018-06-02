أحمد صبري غباشي ضابط موساد ضد سليم الأنصاري فى «كلبش2»

أحمد حمديكشف الفنان الشاب أحمد صبري غباشي عن تجسيده دور ضابط بالموساد الإسرائيلي يُدعى إفرايم ضمن أحداث مسلسل "كلبش2" الذي يعرض خلال ماراثون رمضان الحالي.وقال غباشي: إنه يظهر بداية من الحلقة الـ24 ويكون أحد عناصر الحرب الشرسة ضد سليم الأنصاري "أمير كرارة"، ويشدد على ضرورة تشوية سمعته واسمه.وأض

أحمد حمدي

كشف الفنان الشاب أحمد صبري غباشي عن تجسيده دور ضابط بالموساد الإسرائيلي يُدعى إفرايم ضمن أحداث مسلسل “كلبش2” الذي يعرض خلال ماراثون رمضان الحالي.

وقال غباشي: إنه يظهر بداية من الحلقة الـ24 ويكون أحد عناصر الحرب الشرسة ضد سليم الأنصاري “أمير كرارة”، ويشدد على ضرورة تشوية سمعته واسمه.

وأضاف غباشى أن “كلبش2” يعد نقلة نوعية له، خاصة مع الصداقة التى تجمع بينه وبين المخرج بيتر ميمي، قائلا: بيتر ميمي نشيط وحريص على إظهار الوجوه الجديد، وقدم أسماء شابة كثيرة على الساحة الفنية، ومتمكن من تنظيم وقته بشكل جيد.

«كلبش 2» بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبدالرحمن أبوزهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبدالعزيز، ضياء عبدالخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبدالوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن غباشى يشارك فى 5 أعمال درامية خلال ماراثون رمضان وهى “اختفاء”، “كلبش 2″، “ربع رومى”، و”السلطان والشاه”، و”قضاة عظماء”، ويحضر إلى تجربة سينمائية جديدة بعد عيد الفطر بفيلم “عيش حياتك” أمام الفنان سامح حسين.