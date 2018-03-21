أحمد صالح: إنهاء تعميق الرصيف 96 بالدخيلة أول أغسطس

■ 405 ملايين جنيه إيرادات متوقعة خلال العام الجارى بنمو 35 مليوناً السيد فؤاد ومعتز محمود كشف رئيس شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، أحمد صالح، عن الانتهاء من مشروع تدعيم وتعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات…

■ 405 ملايين جنيه إيرادات متوقعة خلال العام الجارى بنمو 35 مليوناً

السيد فؤاد ومعتز محمود

كشف رئيس شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، أحمد صالح، عن الانتهاء من مشروع تدعيم وتعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة خلال أغسطس المقبل.

لفت إلى أن حجم أعمال المشروع تصل إلى 80 مليون جنيه، وتأخر تنفيذه بسبب قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، ما أدى لزيادة تكلفة المشروع بصورة كبيرة.

وتعاقدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس منذ 2014، بشأن تنفيذ عمليات تدعيم رصيف 96 بتكلفة إجمالية، الذى يكون بعمق 17م، من خلاله يمكن للشركة استقبال السفن الحديثة فى نشاط الحاويات.

أضاف على هامش مؤتمر مارلوج للنقل البحرى الذى انعقد الأحد الماضى، أن الشركة تقوم بتنفيذ رصيف بطول 550 م، بميناء شرق بورسعيد، بعمق 18 م، وبتكلفة تصل إلى 475 مليون جنيه، متوقعا الانتهاء منه خلال العام الجارى.

لفت إلى أن الشركة تقوم بتطوير معداتها من «الشواكيش» والحفارات بتكلفة تقترب من 200 مليون جنيه، خلال عامين، لتلبية المشروعات التى تقوم بها الشركة حاليا ومستقبلا، فى ظل اتجاه الحكومة لزيادة المشروعات القومية العملاقة، التى تمتلك قناة السويس حصة كبيرة بها.

لفت إلى أن الشركة حصلت على تعاقد جديد لتنفيذ 2 كوبرى عائم بقناة السويس بعرض 15 م، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومن المتوقع البدء فى المشروعين خلال الأسبوع المقبل.

قال إن الشركة تعتزم شراء كراكتين عملاقتين خلال أيام، بعد تنفيذ مذكرة التفاهم التى وقعت مؤخرا مع شركة الجرافات الإماراتية، لتنفيذ العديد من المشروعات البحرية خلال المرحلة المقبلة.

ذكر أن التحالف يسمى «التحدى»، وبموجبه تكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة %51 لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى، و%49 لشركة الجرافات البحرية الإماراتية، وهى واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مشاريع التكريك، وحفر القنوات، والممرات المائية، والموانئ، وتعميقها ومختلف أعمال الإنشاءات البحرية.

تعد الجرافات الإماراتية الشركة التى قادت تحالف الشركات العالمية، أثناء مشروع قناة السويس الجديدة بكفاءة عالية، ويمتد تاريخها لما يقرب من 4 عقود فى مجال التجريف والأعمال البحرية لتصبح من أهم الشركات العالمية فى هذا المجال.

توقع أن تحقق الشركة إيرادات خلال العام الجارى، تصل إلى 405 ملايين مقارنة بما تحقق خلال العام الماضى، الذى كان 3370 مليون جنيه، مرجعا سبب النمو فى الإيرادات إلى زيادة المشروعات التى تعمل بها الشركة بمنطقة قناة السويس.

يذكر أن شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى من شركات القطاع العام، وتابعة إداريا لهيئة قناة السويس، ومتخصصة فى أعمال الإنشاءات البحرية والموانئ والأعمال المدنية، تأسست فى 1965، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات، أهمها قناطر إسنا، وإنشاء موانئ العريش، ودمياط، وسيدى كرير للشركة العربية لأنابيب البترول، وطابا البحرى، وإدكو، وميناء الصيد بالغردقة، وعتاقة، وقزق الترسانة النيلية بمدينة أرمنت بالأقصر.