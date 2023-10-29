أحمد شيرين: 700 مليون دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر

قال أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن حجم الاستثمارات التركية في مصر ارتفع لنحو 700 مليون دولار، إذ تأتى الاستثمارات التركية ضمن أهم 20 مستثمرا فى مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، حول اجتماع الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، بحضور السفير التركي الجديد بالقاهرة صالح موتلو شن.

وأضاف أن مصر تعد دولة ذات تاريخ غني بالثقافة ونعد ثالت أكبر اقتصاد في أفريقيا، ولدينا موقع جغرافي متميز، خاصة قناة السويس والتي يعبر من خلالها 20% من حجم التجارة العالمي.

وذكر أن حجم الاقتصاد المصري سوف يحقق نمو بمعدل 5% فى 2023، رغم التداعيات العالمية.

