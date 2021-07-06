ثقافة وفنون

أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة على طريقة «لعبت يا زهر»

تتميز الأغنية الجديدة بأنها على طريقة أغنية "آه لو لعبت يازهر" التي حققت شهرة كبيرة لشيبة
أحمد حمدي 2:43 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 2:43 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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علمت “المال” أن المطرب الشعبي أحمد شيبة انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “ياما شوفنا ناس” وسيطرحها قريبا للجمهور، وهي تتميز بطابع المقسوم الشرقي، كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع موسيقي زيزو فاروق .

وتتميز الأغنية الجديدة بأنها على طريقة أغنية “آه لو لعبت يازهر” التي حققت شهرة كبيرة لشيبة خلال السنين الماضيتين ، من حيث تشابه معاني الكلمات واللحن كذلك.

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وسيقوم شيبة بتصويرها بطريقة الفيديو كليب ليعرضها على جميع القنوات الفضائية، آملا ان تحقيق نفس مستوى نجاح أغنية يازهر التي وضعت شيبة في مكانة كبيرة بعالم الأغنية الشعبية.

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بقلم أحمد حمدي

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