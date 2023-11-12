أحمد شلبي رئيس «تطوير مصر»: نستعد للتوسع خارجيًا في سوق عمان بالفترة المقبلة

صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ، أن الشركة تدرس فرص الاستثمار في سوق سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة.

وأشار شلبي خلال جلسة بعنوان “شركات بحثت عن فرص خارجية” في مؤتمر التطوير العقاري السابع، إلى أن مصر لديها تجربة ناجحة في تنمية المدن الجديدة التي تمتد لمدة 45 عامًا، وتعتبر واحدة من أهم التجارب على مستوى العالم.

وأضاف أن الشركة تستهدف تطوير مناطق صحراوية تشمل إنشاء 24 مدينة جديدة، بالإضافة إلى 14 مدينة أخرى، لتصل إلى حوالي 60 مدينة.

وأشاد بالتعاون الناجح بين القطاع الخاص المصري والدولة في هذه التجربة، واصفًا إياها بأنها تجربة ناضجة في التنمية العمرانية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والتي لفتت الأنظار إلى المشروعات الجديدة وجذبت اهتمام الشركات والدول الأخرى.

وأشار إلى أن السعودية قد استفادت من الخبرة المصرية في مجال التنمية العمرانية، حيث استعانت بمصر لنقل تجاربها في السوق السعودي، ولفت الانتباه إلى أن هذا التعاون يركز على نقل الخبرات والمعرفة بدلاً من طلب الاستثمارات المباشرة من الشركات المصرية.

واعتبر هذه التجربة تكاملية ومفيدة لجميع الأطراف، وتعود بالنفع على السوق العقارية المصرية. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من مبيعاتهم تأتي من خارج مصر، حيث يبلغ عدد المصريين في الخارج 39 من إجمالي المشترين.

وتشهد السوق المصرية ثقة وإقبالًا كبيرًا، مما يعزز حجم السوق الإجمالي. وأعرب عن تواجدهم الطبيعي خارج مصر وتوقع زيادة مبيعاتهم في المستقبل. وأخيرًا، أشار إلى أنهم يدرسون فرص الاستثمار في سوق سلطنة عمان، وأن نجاحهم في مصر سيشجعهم على توسيع نشاطهم وتحقيق النجاح في أسواق أخرى.