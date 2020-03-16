أحمد شلبي : خفض سعر الفائدة إيجابي ويشجع شركات التطوير العقاري على الاقتراض

قال المهندس أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 3% قرار صائب من الحكومة وسينعش الاقتصاد ككل، والقطاع العقاري بصفة خاصة.

خفض سعر الفائدة يعطي دفعة إيجابية للاقتصاد المصري

وأوضح شلبي، في تصريحات، لـ”المال”، أن خفض سعر الفائدة سيعطي دفعة إيجابية للاقتصاد المصري، والاستثمارات المصرية بوجه عام.

قرار مناسب في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا

ورأى أن توقيت صدور القرار مناسب، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم على تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

خفض سعر الفائدة يسهّل على المستثمرين

ولفت إلى أن خفض سعر الفائدة سيسهل على المصنّعين والمستثمرين والشركات العقارية المقترضة من البنوك، فضلًا عن تخفيف الأعباء وخفض التكلفة على مشروعاتها القائمة.

توجه شركات التطوير للحصول على تمويلات جديدة

وتوقّع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر توجه معظم شركات التطوير العقاري للحصول على تمويلات جديدة من البنوك خلال الفترة المقبلة.

قرارات البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3%

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماع طارئ لها، اليوم الاثنين 16 مارس 2020، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى.

القرار للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري

وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري من اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.