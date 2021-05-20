أحمد شلبي: تطوير مصر تدرس الاقتراض البنكي لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات

كشف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، عن دراسة شركته الحصول على قرض بنكى خلال الفترة المقبلة بهدف تسريع وتيرة التنفيذ فى مشروعاتها المختلفة.

وقال فى تصريحات لبرنامج CEO Level على قناة المال تي في مع حازم شريف رئيس تحرير جريد المال، إن الادارة المالية بالمجموعة تدرس ملف الحصول على قرض دون تحديد قيمته النهائية، و سيتم الانتهاء من الخطوة خلال عام 2021 أو مطلع عام 2022

وأوضح أن الشركة تدرس بصورة مبدئية الاستفادة من الية التوريق على أن تنفيذها فى عامى 2023 او 2024 للاستفادة من محفظة التسليمات المرتفعة للوحدات، إما فى الفترة الحالية فلن يتم الاعتماد عليها خاصة وأن أغلب التسليمات الحالية هى لوحدات مباعة فى مرحلة ما قبل التعويم، بما يعنى أن المحفظة لن تكون كبيرة .

وتابع : نخطط لاستثمار 3.5 مليار جنيه لاستكمال بعض المشروعات والاستعداد لتسليم مجموعة من الوحدات خلال العام حيث من المقرر تسليم أكثر من 1200 وحدة بنهاية العام الجارى

وأفاد أن الشركة فى بداية العام كانت تخطط لتحقيق مبيعات بقيمة 6 مليار جنيه، ولكن مع اطلاق مرحلة جديدة من مشروع دى باى ارتفعت المستهدفات الى 8 مليار جنيه

مفاوضات أرض الشيخ زايد مستمرة

وفى سياق متصل ، قال أن الشركة ما زالت تعمل للحصول على ارض بمدينة الشيخ زايد، والتى أتمنى ان تنتهى خلال العام الجارى أو المقبل على اقصى تقدير

وأوضح أن ارض الساحل الشمالى الخاصة باخر مشروعات الشركة قد استغرقت المفاوضات بشأنها واستصدار القرار الوزاري والتراخيص مدة تقارب سنة ونصف، وتم استغلال تلك الفترة فى الرفع المساحى والتصميمات، وهو ما نحاول تطبيقه أيضاً فى ارض الشيخ زايد .

وتأسست تطوير مصر عام 2014، وتمكنت خلال فترة زمنية قصيرة ان تأخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق اهداف طموحة من خلال إنشاء مجتمعات جديدة فى انحاء مختلفة مثل العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة

وتملك حالياً 4 مشروعات عمرانية متكاملة اقتصادياً وعمرانياً، بمدن الجلالة بالعين السخنة، رأس الحكمة بالساحل الشمالى، الضبعة بالساحل الشمالى ومدينة مستقبل سيتى فى القاهرة الجديدة بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم إطلاق مشروع المونت جلالة فى عام 2015 بمنطقه جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.5 مليون متر مربع (525 فدانًا) باستثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، بخلاف الاستثمارات الفندقية، عدد وحدات المشروع حوالى 10 الاف متضمنة أكثر من 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة وما يقارب 190 شقة فندقية، وبحلول نهاية عام 2020، تم تجهيز 500 وحدة للتسليم.

وتم إطلاق مشروع فوكا باى عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، ويشغل مساحة مليون متر مربع (220 فدانًا) بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 4 مليار جنيه بخلاف الاستثمارات الفندقية، يحتوى على 2500 وحدة متضمنة أكثر من 380 غرفة فندقية قابلة للزيادة وما يقارب 610 شقة فندقية

تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2019 وبحلول نهاية عام 2020، تم تجهيز 500 وحدة أخرى فى المرحلة الثانية للتسليم.

واستكمالا لنجاحها فى فوكا باى، وقامت تطوير مصر بإطلاق مشروع «دي- باى» فى عام 2021 بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى، وذلك بالتعاون مع شركة كيان للتنمية العقارية، يمتد المشروع على مساحة 845 ألف متر مربع (200 فدان) باستثمارات أولية تتجاوز 7 مليارات جنيه.

وتم إطلاق مشروع بلومفيلدز عام 2018 فى مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، هو مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتوى على 10700 وحدة ويقام على مساحة 415 فدانً (1.7 مليون متر مربع) مقسمة الى اجزاء سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية على مساحة 325 فدانًا بقيمة استثمارية 28 مليار جنيه، وتقام المنطقة التعليمية على مساحة 90 فدان.