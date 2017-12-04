أحمد شلبي: الصعيد يحتاج للوضوح في اقتصاديات المشروعات

أحمد علي أكد الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن مدن الصعيد تحتاج الي وضوح شديد في القاعدة الاقتصادية الخاصة بمشروعات التطوير العقاري. واضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثالث ديسمبر 2017، أن المطورين العقاريين في حاجة الي…

أحمد علي

أكد الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن مدن الصعيد تحتاج الي وضوح شديد في القاعدة الاقتصادية الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

واضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثالث ديسمبر 2017، أن المطورين العقاريين في حاجة الي وضوح بشأن خطة طروحات أراضي الدولة للبيع وذلك عبر اعداد جدول زمني لمدة 3 سنوات مقبلة.

واوضح شلبي، أن اعداد طرق خطوط سكك حديدية في المدن الجديدة قبل الشروع في تنفيذها سيساهم في زيادة معدلات تنمية تلك الأراضي بجانب تشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار العقاري بالصعيد.