أحمد شفيق يكشف حقيقة منعه من السفر بالإمارات

أحمد صبرى:قال الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق، أنه تلقى كامل الرعاية والضيافة فى الإمارات، ولم يتم اعتقاله كما أشيع، مؤكدا أن عائلته ما زالت فى الإمارات تتلقى الضيافة.وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، أن وجوده فى مصر حاليا سيتيح له التأكد من صحة موقف إعلانه

أحمد صبرى:

قال الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق، أنه تلقى كامل الرعاية والضيافة فى الإمارات، ولم يتم اعتقاله كما أشيع، مؤكدا أن عائلته ما زالت فى الإمارات تتلقى الضيافة.





وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “العاشرة مساء” على قناة دريم، أن وجوده فى مصر حاليا سيتيح له التأكد من صحة موقف إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة وذلك من خلال نزوله الشارع ومشاهدته للأوضاع.

وأضاف أنه جار التحقيق فى كيفية تسريب فيديو منعه من السفر من الامارات الى قتاة الجيزيرة مؤكدا انه يقيم حاليا بفندق متميز بالقرب من محل سكنه.