أحمد شفيق : لا أهتم بمن يشكك في نجاح «لعبة النسيان»

أكد شفيق أنه عمل في مسلسل "لعبة النسيان" وكان هناك سيناريو جاهز وكذلك فريق العمل من الممثلين.

قال المخرج أحمد شفيق إنه ليس مهتما بمن يشكك في نجاح مسلسله “لعبة النسيان” الذي عرض مؤخرا في شهر رمضان، والذي قامت ببطولته الفنانة دينا الشربيني.

وأضاف في تصريحات خاصة أنه أصبح هناك علاقة ثقة بينه وبين المشاهد منذ سنوات بسبب تقديمه أعمالا فنية ناجحة كثيرة مع مختلف الفنانين، منها “ذهاب وعودة” لاحمد السقا و”يونس ولد فضة” مع عمرو سعد و”قضية صفية” و”ليالي” وغيرها .

وكشف أيضا أنه قام بتولي مسوؤلية إخراج مسلسل “لعبة النسيان” الفترة الماضية ، بعد انتهاء المخرج هاني خليفة من 3 حلقات تقريبا منه قبل انسحابه من العمل، ليتولى إخراج باقي العمل.

وأكد أحمد شفيق أنه عمل في مسلسل “لعبة النسيان” وكان هناك سيناريو جاهز وكذلك فريق العمل من الممثلين، وقام من خلال مجهوده ورؤيته كمخرج باستكمال باقي مشاهد المسلسل، مشيرا إلى أنه راض عن النتيجة التي حققها المسلسل ورد فعل الشارع معه .