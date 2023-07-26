أحمد سمير: مفاوضات بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وصربيا 

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء ميروسلاف شيستوفيتش سفير صربيا بالقاهرة و يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة صربيا خلال شهر يوليو من العام الماضي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأوضح سمير أن اللقاء ناقش إمكانيات تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة مقومات واحتياجات السوقين المصرية والصربية والعمل على توفير هذه الاحتياجات من خلال الصفقات التجارية المتكافئة، مشيراً الى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.

وأضاف أنه يجرى حالياً عقد مفاوضات على مستوى الخبراء لدراسة مشروع إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين والذي تم الإعلان عنه العام الماضي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا، مشيراً إلى أن التوصل لهذا الاتفاق سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين على المستويين الرسمي و الخاص لتحقيق التكامل الغذائي والدوائي بين مصر وصربيا لا سيما في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى إمكانية إقامة مشروعات مصرية صربية مشتركة في عدد كبير من المجالات وذلك لتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الإفريقية وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولفت سمير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 113.59 مليون دولار مقارنة بنحو 79.74 مليون خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة 42.5%، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الأسمدة والفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والتبغ والآلات والأجهزة الكهربائية.

ومن جانبه أكد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات الرسمية لمسئولي دولة صربيا للقاهرة وهو ما يعكس اهتمام الحكومة الصربية بتعميق العلاقات الثنائية مع مصر.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات التي تنفذها صربيا حالياً في مجال تطوير البنية التحتية للبلاد والتي تستهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين صربيا والموانئ الرئيسية بالدول المجاورة.