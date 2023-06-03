أحمد سمير : «بيراميدز» كيان صناعي عملاق

أكد أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة على ضرورة دعم مصنع بيراميدز باعتباره كيان صناعى عملاق يسهم فى دعم الاقتصاد الدولة ويفتح أسواقا مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب و ليبيا وغيرها.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم، مصنع بيراميدز والذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،

واطلع وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد، على سير العمل و معدلات الانتاج داخل المصنع، حيث أشاد “وزير الصناعة” بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، والذي يعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويسهم فى رفع اسم مصر عاليا، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة .

وأثنى محافظ بورسعيد على التطور الكبير الذي شهده المصنع، قائلا إن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا خاصة أن المصنع في أقل من 3 أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات ، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

تجدر الاشارةإلى أن مصنع بيراميدز أنشىء بحجم استثمارات بلغت 3مليارات جنيه، و 1500 عامل، وسوف يصل لعدد 3800 عامل مع الانتهاء من التوسعات الجارية، ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع أنواعه، والمصنع يشهد معدلات عالية من الإنتاج والتصدير حاليا، وأصبح يصدر إلى 10 دول.