ثقافة وفنون

أحمد سلامة : انتظروني في مسلسل «شارع 9» قريبا

يحمل طابعا اجتماعيا، والشخصية التي يقدمها فيه قوية في طباعها ومن أبطال العمل
أحمد حمدي 1:22 ص, الأحد, 20 يونيو 21 1:22 ص, الأحد, 20 يونيو 21

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قال الفنان أحمد سلامة للمال إنه يقدم في الفترة المقبلة شخصية رجل أعمال في مسلسل جديد بعنوان شارع 9 إنتاج الريماس لإسحاق إبراهيم.

وأضاف أن العمل يحمل طابعا اجتماعيا، والشخصية التي يقدمها فيه قوية في طباعها ومن أبطال العمل، ويشاركه بطولته كوكبة من الفنانين منهم رانيا يوسف، ونيرمين الفقي، وأحمد وفيق.

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ولفت إلى أن العمل توقف تصويره مؤخرا برغم أنهما قاموا بالانتهاء من مشاهد منه منذ فترة.

من ناحية أخرى لفت سلامة إلى أنه سعيد بعرض مسلسل ليلة حاليا على شاشة القاهرة والناس مرة أخرى، والذي شارك في بطولته مع مكسيم خليل، ورانيا يوسف، وأمل رزق، وعرض على شاشة أو إس إن منذ سنوات.

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بقلم أحمد حمدي

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