أحمد سعيد مساعدا لوزير الإسكان ومشرفا على الشئون المالية والإدارية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعيين المحاسب أحمد سعيد علي، مساعدا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدة عام قابل للتجديد.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يكلف المحاسب أحمد سعيد، بالإشراف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب ما يكلف به من أعمال أخرى.

كما أصدر الوزير قرارا بتفويض المحاسب أحمد سعيد في عدد من الاختصاصات.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارا في يناير الماضي، بتعيين المحاسب أحمد سعيد، في وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية برئاسة الهيئة.

وجاء قرار تكليف سعيد، خلفا للمحاسب مازن حسن، والذي تم التجديد له ثلاث مرات بعد بلوغه سن المعاش، بقرارت تجديد سنوية، من مجلس الوزراء.