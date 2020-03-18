ثقافة وفنون

أحمد سعد ينتهي من تسجيل أغنية جديدة

الأغنية تتميز بطابع درامي حزين
أحمد حمدي 8:12 م, الأربعاء, 18 مارس 20 8:12 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل أغنية جديدة مؤخرا، يتعاون فيها مع الملحن محمدي لأول مرة، وسيقوم بطرحها كـ”سنجل” الفترة المقبلة لجمهوره .

الأغنية تتميز بطابع درامي حزين يقدمه سعد منذ فترة وحقق به نجاحا جيدا مثل أغنية “بحبك يا صاحبي” وغيرها.

وكلمات الأغنية للشاعر الغنائي حسام طنطاوي، وسيتم تصويرها قريبا.

ويسعى أحمد سعد للانتهاء من أكثر من أغنية حاليا من أجل العودة بقوة للساحة الغنائية.

وسيكون هناك تعاون بين سعد ومحمدي وحسام طنطاوي بعد فترة غياب طويلة.

من ناحية أخرى يحل سعد الساعات القادمة ضيفا في محطة “إنرجي” الإذاعية ويتحدث عن الكثير من تفاصيل حياته الفنية والخاصة الجديدة .

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بقلم أحمد حمدي

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