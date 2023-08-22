أحمد سعد يعلق على مشاركته في حفل ليلة الدموع: «إيه اليوم الغم ده»

حرص النجم أحمد سعد الساعات الماضية على التعليق لمشاركته في حفل فني وغنائي كبير تحت عنوان” ليلة الدموع” عبر حسابه الرسمي “انستجرام” بمسرح بنش مارك بجدة الخميس 24 أغسطس بمشاركة كوكبة من المطربين المصريين.

فنشر أحمد سعد بوستر الحفل وعلق “: إيه اليوم الغم ده وإيه الناس الحزينة دي ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك”.

ويضم الحفل الذي سيقام على مسرح بنش مارك 7 من نجوم الغناء العربي، وهم أحمد سعد، حمادة هلال، هيثم شاكر، تامر عاشور ، آدم، مسلم، طارق الشيخ.

وطرحت الجهة المنظمة أسعار تذاكر الحفل والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى تصل إلى 250 ريال سعودي أي ما يعادل 2،059 جنيه.

الفئة الثانية تصل إلى 350 ريال سعودي أي ما يعادل 2،883 جنيه.

الفئة الثالثة تصل إلى 550 ريال سعودي أي يعادل 4،530 جنيه.

الفئة الرابعة تصل إلى 1250 ريال سعودي أي ما يعادل 10,298 جنيه.

الفئة الخامسة تصل إلى 1450 ريال سعودي أي ما يعادل 11,946 جنيه.