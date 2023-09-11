أحمد سعد يعلق على أغنية جمعته مع روبي

حقق المطرب أحمد سعد نجاحا بأغنيته الجديدة” ياليالي” التي قدمها مؤخرا مع الفنانة روبي ولاقت استماعا كبيرا ، و تصدرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعا بتطبيق أنغامي الشهير هذا الأسبوع .

وقرر أحمد سعد الاحتفال بهذا النجاح الكبير عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” ، حيث حققت 24 مليون مشاهدة بيوتيوب حتى الآن ، الأغنية كلمات فلبينو أحمد .

من ناحية أخرى أحيا أحمد سعد مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بجامعة بدر ، وشاركته أيضا الفنانة روبي وحقق إقبالا جماهيريا كبيرا ، وعلق على الحفل قائلا ” إمبارح كانت حفلة عظيمة في جامعة بدر،حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكراً لكل الشباب اللذيذه الفرفوشة وشكراً جامعه بدر.