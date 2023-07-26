أحمد سعد يروج لحفل العلمين فى صيف 2023

يعيش النجم أحمد سعد حاليا حالة نشاط فني كبير ، بإحيائه العديد من الحفلات الغنائية الكبيرة بمصر والوطن العربي وكان آخر حفل قدمه بمهرجان قرطاج الدولي للموسيقى بتونس وتم تكريمه على هامشه ببطاقة شرفية وحضره جمهور كبير.

كما يحيى أحمد سعد غدا الخميس حفلا غنائيا كبيرا بمهرجان العلمين ، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية أغسطس القادم.

وحرص سعد على الترويج لحفله بمدينة العلمين الساعات الأخيرة ، بنشره فيديو عبر حسابه الرسمي “انستجرام” معلقا انتظروا حفل مدينة العلمين .. العالم علمين “.

ويأتي هذا الحفل بعد طرح أحمد سعد آخر أغنياته “ياليالي” وشاركته فيها الفنانة روبي لأول مرة ، وتصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي.