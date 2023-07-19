أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا بمهرجان قرطاج 22 يوليو

يعيش النجم أحمد سعد حاليا انتعاشة فنية كبيرة بإحياء العديد من الحفلات الغنائية الكبيرة بمصر والوطن العربي، إضافة لطرحه أغنيات جديدة بموسم صيف 2023 .

ويحيى أحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى بدورته الـ57 لأول مرة في مشواره الغنائي، وذلك 22 يوليو الحالى.

ويقدم فيه أحمد سعد أبرز الأغنيات التي أحبها منه الجمهور خلال السنين الأخيرة، منها اختياراتي مدمرة حياتي، وسع وسع ، رايق ، عليكي عيون ، اليوم الحلو ده وغيرها .

من ناحية أخرى احتفل سعد بمولودته الثانية من زوجته علياء ” مريم” وقام بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” وهو يردد الآذان لها لحظة ولادتها ، ولاقى تفاعلا كبيرا .