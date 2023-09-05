أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا بالكويت 22 سبتمبر

يحي المطرب أحمد سعد الأيام القادمة حفلا غنائيا كبيرا بدولة الكويت الشقيقة، تحديدا 22 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي يقدمها للجمهور بموسم الصيف الحالي.

ويقدم في الحفل أحمد سعد أغنياته التي حقق بها نجومية كبيرة السنتين الأخيرتين منها، اليوم الحلو ده، سايرينا يادنيا، عليكي عيون، وسع وسع ورايق وغيرها من الأغنيات التي حققت مشاهدات كبيرة وقت طرحها.

وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية “يا ليالي” التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وطرح النجمان أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان “قلبى العيل” من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​.