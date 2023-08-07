أحمد سعد يحقق 9 ملايين مشاهدة بأغنيته «يا ليالي» (فيديو)

يحظى النجم أحمد سعد بنجاح كبير بمجرد طرح أي أغنية أو عمل فني جديد له بالسوق، حيث حققت أغنيته الجديدة “ياليالي” التي طرحها مؤخرا وشاركته الغناء فيها النجمة روبي لأول مرة نجاحا مميزا.

ووصلت مشاهدات الأغنية 9 ملايين بمنصة يوتيوب حتى الآن، حيث تمثل هذه الأغنية أول تعاون فني يجمع بين أحمد سعد وروبي.

أغنية “ياليالي” كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

من ناحية أخرى يطرح أحمد سعد أغنية جديدة الأيام القادمة بموسم صيف 2023 الغنائي وهي “يامدلع”، وقام بطرح البرومو الخاص بها عبر حسابه الرسمي “انستجرام” ولاقت تفاعلا كبيرا.

تقول كلمات الأغنية: “حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you حبيبي”.