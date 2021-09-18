أحمد سعد وحجاج وعدوية وابنه .. دويتوهات جديدة تطرح للجمهور في نهاية 2021

يسعى بعض المطربين حاليا لتقديم دويتوهات غنائية جديدة للجمهور مع نهاية عام 2021 ، حيث يجتمع لأول مرة المطرب أحمد سعد مع المطرب الشعبي مصطفى حجاج في دويتو بعنوان” عالدوغري” إنتاج هاني محروس .

أيضا يقدم المطرب محمد عدوية دويتو غنائي جديد مع والده المطرب الشعبي أحمد عدوية الأيام القادمة .

كذلك شهدت الاونة الاخيرة بعض الدويتوهات الغنائية بين مايا دياب والمطرب الشعبي محمود الليثي بعنوان” حطالي روج” وحققت الاغنية مشاهدة جيدة .

مصطفى بدوي : اجتماع سعد وحجاج كصوتين مميزين شيئ عظيم

قال مدير اعمال الفنان مصطفى بدوي للمال ان الجمع بين صوتين مميزين مثل أحمد سعد ومصطفى حجاج لاول مرة شيئا عظيما في مجال الموسيقى بمصر منذ سنوات .

ولفت إلى ان أحمد سعد من افضل الاصوات في مصر حقيقة ، ومعنى تقديمه لاغنية دويتو مع صوت شعبي جميل مثل مصطفى حجاج يعني اننا سنستمع لاغنية رائعة الايام القادمة .

وتابع قائلا ان الدويتو الغنائي شيئا مختلفا في مجال الاغنية المصرية ، بعد ان فقدت هويتها السنين الماضية واقتحام اشكال غنائية جديدة للسوق .

واشار بدوي الى ان اي نمط غنائي مختلف مقدم بصورة راقية سيحبه الجمهور المصري ، سواء كان اغنية دويتو او مهرجانات او غير ذلك .

أكرم عادل : أحمد سعد أصبح منتشر بدرجة كبيرة عن السابق وهاني محروس شعر انه سيضيف لحجاج

ويرى الموزع الموسيقي أكرم عادل أن أحمد سعد في الاونة الاخيرة أصبحت حسابات السوشيال ميديا لديه تدار بصورة جيدة للغاية ، وادى ذلك لانتشاره بدرجة كبيرة عن السنين الماضية فنيا .

ويضيف لذلك رأى المنتج هاني محروس ان تقديم مصطفى حجاج لدويتو غنائي مع أحمد سعد في هذا الوقت سيكون اضافة من الناحية التجارية والمشاهدات لحجاج ، وذلك مايطمح له اي منتج ان يحقق نسب مشاهدات لاعمال مطربي شركته حتى يستمر في الانتاج والنجاح .

وأشار عادل إلى أنه على المستوى الفني ، لا أعتقد ان الدويتو بين سعد وحجاج سيقدم اغنية عظيمة وذلك بسبب ان اختيارات سعد لاتحقق نفس نجاحها فنيا مقارنة بالنجاح التجاري .