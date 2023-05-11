أحمد سعد: ندرس تنظيم زيارة لوفد مصري إلى المجر لتعزيز التعاون

قال أحمد سعد، رئيس مجلس الأعمال المصري المجري، إن المجلس يدرس حاليا تنظيم زيارة قبل نهاية العام الجاري لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في التواجد بالسوق المجرية إلى العاصمة المجرية بودابست.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري المجري الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم بحضور أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة.

وأضاف أن الهدف من الزيارة المرتقبة هو التعرف على فرص التعاون مع مجتمع الأعمال المجري .

وأوضح أن المجلس سيعمل أيضا على وضع خطة عمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه سيتم عقد اجتماع تعارفي افتراضي مع غرفة التجارة والصناعة المجرية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل للتعرف على أعضاء الجانب المجري في مجلس الأعمال المشترك.

وأشار إلى وجود فرص جيدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر، والمجر خاصة في قطاعات النقل واللوجيستيات والمياه والصحة والتكنولوجيا والسياحة.

ونوه بأن حجم التجارة بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع حجم توريد القطارات المجرية لمصر.

كما توجد استثمارات مجرية في مصر في قطاع الدواجن والصحة.وقال إنه يأمل تعزيز استثمارات بودابست في القاهرة خلال الفترة المقبلة لتكون مصر مركزاً للتصدير لأفريقيا للمنتجات المجرية المصنعة بها.