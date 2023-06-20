أحمد سعد: محمد رمضان «مؤدي» وأحاول محاكاة المطربين العالميين «فيديو»

حل النجم أحمد سعد ضيفا ببرنامج ” كاربول كاريوكي ” للاعلامي هشام الهويش بشاشة تلفزيون دبي ، وتحدث عن جوانب كثيرة في حياته الفنية والشخصية .

فقال أحمد سعد “نفسي أعمل لنانسي عجرم أغنية سخنة تولع الدنيا زي ما هي قطقوطة وجميلة، وأعمل أغنية لإليسا فيها إحساس”.،

مشيرا الى ابتعاده عن التلحين منذ سنوات فقال ” “أنا ابتعدت عن التلحين للغير، لكن ألحن لنفسي وممكن ألحن لمحمد حماقي، بحبه جدا، وبعمل لحن له حاليا”، مضيفا ممكن ألحن لبهاء سلطان أحبه حب مش عادي وعملت معاه لحن وغنيناه سوا كتجربة، واحتمال نتعاون في عمل قريبا “.

وعن التشابه بينه وبين النجم محمد رمضان في الكليبات الأخيرة التي قام بطرحها قال : “مع احترامي الشديد له هو عارف إنه مؤدي مش مغني”، مضيفا “الناس عارفة إني أصلا مغني موسيقى عربية وتراث، لكن الناس شايفة التشابه بسبب الكليبات” ، مؤكدا “أنا حاولت أعمل حاجة جديدة، إني مش شرط علشان صوتي حلو وبغني مقدمش حاجات مودرن شبابية وألبس فاشون زي المطربين العالميين، ومحمد رمضان بيلبس فاشون، وعلشان كنت في كليب وسع وسع صابغ شعري أبيض، ولابس سلاسل وعامل كمال أجسام شوية، والجهور بيقارن علشان الكليبات”.

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