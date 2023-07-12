أحمد زين: محولات شواحن السيارات الصينية الكهربائية خطر ولا تتوافق مع مصر

قال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة فى شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن السبب وراء تأخر انتشار اقتناء السيارات الكهربائية من قبل المستهلكين فى السوق المصرية يرجع لأكثر من عامل وعلى رأسها أزمات عالمية تتمثل فى نقص الكميات المنتجة من المصانع العالمية بالإضافة إلى وجود بعض الصعوبات فى مصر خاصة القيود المفروضة على الاستيراد وعدم طرح الوكلاء المحليين الطرازات المخطط تسويقها محليًا.

وأكد «زين» فى حوراه مع برنامج «المال أوتو» الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات فى جريدة المال أن هناك توجها عاما على الصعيدين العالمى والمحلى للإقبال على دفع المستهلكين لاقتناء السيارات الكهربائية.

وأوضح زين أن الدولة المصرية لديها بنية تحتية جيدة تؤهلها لاستيراد السيارات الكهربائية فضلا عن وجود وعى لدى المستهلك المحلى للشراء، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة فى الإقبال على « الكهربائية» من قبل العملاء الفترة الماضية مقارنة بالفترات السابقة التى كانت لا تشهد أية نسب فى معدلات الإقبال على شراء تلك الفئات من المركبات.

وأضاف أن الدولة المصرية بكافة هيئاتها تتجه للعمل على صياغة القوانين اللازمة لدعم قطاع السيارات الكهربائية والتى يمكنها أن تحدث نقلة نوعية فى منظمة النقل تحديدًا المركبات “الكهربائية” ومنها إعادة النظر فى قوانين الخاصة بالتراخيص التى بموجبها لا تسجيل أية مركبة بمحرك سعته أقل من “50 كيلو وات” إذ تمثل تلك الفئات نسبة كبيرة فى سوق السيارات الكهربائية على حد تعبيره.

وأشار إلى هناك طلبات كبيرة على شراء السيارات الكهربائية من قبل العملاء فى القطاعات المختلفة ومنها “التوصيل والشحن، والأدوية”، مبينًا أن تلك المجالات تحتاج إلى وجود سيارات بسعر تنافسي، قائلا: “لابد من إعادة النظر من قبل الجهات المعنية بإصدار التراخيص لتلك المركبات”.

وأوضح أنه من المنطقى ألا يتم ترخيص المركبة التى لا يمكنها تخطى مسافة الـ50 كيلو، موضحا أنه بمجرد عدم منح الإدارات العامة للمرور ترخيص أية مركبة تقع تحت بند أقل من الـ50 كيلو سيسهم فى تحجيم سوق السيارات الكهربائية لاسيما مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار لمستويات تصل إلى 700 ألف جنيه.

وتابع أن أسعار الاسكوتر الكهربائى تصل إلى 30 ألف جنيه وهو ما يعد فى متناول العملاء ولكن لم يمكن الحصول على ترخيص له فى حالة شرائه، لافتا إلى أنه يمكن استخدام تلك الدرجات فى خدمات التوصيل والمساهمة فى الحد من الانبعاثات الحرارية الصادرة عن احتراق المحركات، بالإضافة إلى تقليل استخدام الوقود التقليدي.

وأضاف أن هناك إحدى الشركات المحلية تستهدف فى الوقت الحالى تحويل الدراجات الخاصة بها من الوقود التقليدى إلى أنظمة الطاقة الكهربائية وهو ما يثير تساؤلات عن مصير تلك الدراجات بعد إتمام التحول خاصة فى عمليات التسجيل والتراخيص بوحدات المرور.

وذكر أن السيارات الكهربائية ذات المحركات الصغيرة التى تتراوح بين 30 إلى 40 كيلو وات والتى تستخدم فى شركات التوصيل يمكنها المساهمة فى حل أزمات كبيرة فى السوق المحلية، علاوة على كونها تسهم فى دعم الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الشركات والكيانات العاملة فى مصر لديها مطالب بتوفير سيارات كهربائية بأسعار مناسبة.

وأكد على أهمية الاتجاه لصياغة قانون واضح للسيارات الكهربائية العاملة فى السوق المصرية لتصبح السرعة المناسبة لمنح الترخيص للمركبات التى لا تقل عن 60 كيلو متر بدلا من 50 كيلو وات وذلك بغرض المساهمة فى زيادة حجم الطلب على السيارات الكهربائية.

وطالب أيضًا بوضع ضوابط تنظيمية تسهم فى استقطاب طرازات ذات جودة جيدة وآمنة من المركبات الكهربائية بغرض طرحها فى السوق المحلية.

وأوضح أن السيارات الكهربائية باتت توجه عالمى لكافة الدول فى الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن «الأردن» تعد مثالا واعدا فى استخدام السيارات الكهربائية من خلال الاعتماد على %90 من السيارات بالطاقة الكهربائية.

وأشار الى أن هناك العديد من الكيانات العالمية بحلول 2025 ستعمل على طرح كافة موديلاتها لتصبح كهربائية، ومنها «مرسيدس وبى إم دابليو»، مشددًا على أهمية توجه الدولة المصرية لاتخاذ خطوات جيدة فى مجال السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أوضح «زين» أن هناك قطاعًا عريضًا يعمل فى مجال سوق النقل التشاركى فى مصر ولديه العديد من المطالب لاقتناء السيارات الكهربائية بغرض ترشيد الاستهلاك، مبينا أن المطلب الثانى والذى يجب دراسته من قبل أجهزة الدولة المصرية هو السماح باستيراد موديلات مضى عليها من سنتين إلى ثلاث سنوات بهدف المساهمة فى تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين والتشجيع على اقتناء المركبات ذات التكاليف المنخفضة مقارنة بالفئات الجديدة.

وأوضح أن مصر قد تأخرت فى وضع قدمها فى سوق السيارات الكهربائية عن باقى دول العالم، مبينا أن الطرازات التقليدية « الهايبرد» كانت بمثابة تمهيد للمركبات صديقة البيئة، لافتا الى أن المميزات التى يحصل عليها عميل السيارات الكهربائية ندرة أعطال التشغيل مقارنة بالفئات العاملة بأنظمة الوقود بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التشغيل.

وتطرق بالحديث عن ضرورة توجه الدولة للإسراع فى خطط مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية بديلا عن الطرازات التقليدية بهدف اللحاق والمواكبة للمغيرات التى تشهدها الساحة العالمية فى مشروع توطين الصناعة المحلية.

وأكد أن صناعة السيارات الكهربائية ليست معقدة كما يراها البعض حيث تتكون مكونات المركبة من ثلاث قطع فقط، على عكس المحركات التى تعمل بالطاقة التقليدية والتى تعد معقدة بشكل أكبر، موضحا أن المكون الأكبر فى صناعة المركبات صديقة البيئة يتمثل فى البطاريات الخاصة بها.

وأشار إلى أن مكونات السيارة الكهربائية تتمثل فى البطاريات وon board والشواحن، مشيرًا إلى أنه حال التوجه فى مجال صناعة السيارات الكهربائية فأنه يكفى تصنيع مكونات منها خلال الفترة المقبلة.

ولفت الى أن السيارات الكهربائية تعد فرصة واعدة لوضع مصر على خارطة التصنيع العالمى ، مبينا أن مصر لديها قدرات جيدة فى مجال تجميع السيارات، وهو الأمر الذى يعزز من فرص الدخول فى مجال الطرازات الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة.

وتابع أن مصر يمكنها البدء فى الدخول فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية فى الوقت الراهن، موضحا أنه يمكننا استيراد البطاريات والمحركات الخاصة بالسيارات الكهربائية بشكل مبدئي، خاصة وأن اللاعب الأكبر فى مجال صناعة السيارات الكهربائية هو توافر المواد الخام.

ولفت إلى أن الصين قامت بافتتاح العديد من المصانع العاملة فى مجال السيارات الكهربائية ومنها « YD» التى حققت مراكز متقدمة فى هذا القطاع خلال الفترة الماضية، قائلا «إنه لا يجب اتباع نسب التصنيع المحلى الـ45 – %50 لاستكمال عمليات التصنيع وإنما يكفى البدء بمكون %10».

وشدد على أهمية أن يتكاتف القطاع الحكومى مع القطاع الخاص للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية من خلال ضخ الاستثمارات اللازمة لوضح حجر الأساس وتعزيز فرص مصر التصديرية خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن أسباب محاربة بعض وكلاء السيارات استيراد السيارات الكهربائية؟، أوضح «زين» أن العديد من العملاء يقومون باستيراد طرازات معينة غير مطابقة للمواصفات المصرية، فعلى سبيل المثال فى حال جلب إحدى الطرازات الصينية لا يمكن شحنها من محطات الشحن العادية المتوفرة فى مصر نظرًا لبناء أنظمة تلك المحطات على المعايير الأوروبية، وبالتالى يضطر العميل فى تلك الحالة لشراء محول طاقة وهو ما قد يمثل خطرا أثناء عمليات الشحن أو الاستخدام.

وأوضح أن شركة «أبو غالى موتور» قامت باستيراد السيارة «جيلى جوميترى سي» الكهربائية والتى تخضع للبروتوكول الأوروبى “CCS2” الذى يعد مطابقا للسوق المحلية وآمنا.

وشدد على أهمية أن يتجه العملاء لاقتناء السيارات الكهربائية التى تخضع للبروتوكول الأوروبي، لافتا إلى أنه حال استيراد طرازات كهربائية من أسواق أخرى ومنها «الصين، وأمريكا» فلم يستطع العميل وجود محول لإتمام عمليات الشحن، ومن المفضل استخدامها فى حيز النطاق الداخلى للمدن.

وتابع أن هناك قواعد ينبغى مراعاتها عند اقتناء السيارات الكهربائية ومنها عدم اتجاه العميل للقيام بعمل وصلات تقليدية لشحن السيارة بغرض تجنب حالات احتراق الوصلة المستخدمة فى الشحن.

وأضاف أن الشركات التى تقوم ببيع الطرازات الكهربائية تقوم بطلب توقيع العميل على إقرار يتضمن المسئولية الكاملة عن شحن السيارة وفقا للتوصيات التى تقدمها الشركة.

وأضاف أن الصيانة الدورية المتبعة والتى يجب مراعاتها فى السيارات الكهربائية تتمثل فى تغير فلتر المكيف بعد مرور 40 ألف كيلو ، والإطارات الخاصة بالسيارة بعد مرور من 30 إلى 40 ألف كيلو، ومن ثم تغير البطارية الملحقة بالسيارة بعد مرور عامين، موضحا أن باقى أعمال الصيانة تتم بشكل طبيعى من خلال الفحص لضمان سلامة السيارة.

ولفت إلى أن هناك قاعدة كبيرة من المهندسين الأردنيين الذين قاموا بنقل خبراتهم فى تصليح وصيانة السيارات الكهربائية للسوق المحلية، مشيرًا الى أن هناك بعض الطرق المتبعة لصيانة السيارات الكهربائية فى حالة تعرضها لأية أعطال عن بعد.

وأشار الى أن السوق المحلية بها العديد من المراكز المتخصصة فى صيانة السيارات الكهربائية بشكل جيد، مبينا وجود العديد من الكوادر التى يمكنها النهوض بتلك الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أن طراز فولكس فاجن ID4 يتصدر خارطة الطرازات الكهربائية الأكثر مبيعا فى السوق المحلية، يليها فى الترتيب سيارات تسلا وصيفا ، ومرسيدس فى المركز الثالث، ثم “BYD”بالرابعة.

وأوضح أن العميل يمكنه الحصول على السيارة الكهربائية من خلال الشركات المحلية التى تعمل فى مصر، من خلال أكثر من طريقة ومنها دفع المبلغ للجهة التى ستقوم بالاستيراد ، فيما تتمثل الطريقة الثانية فى استيراد السيارة من مخازن الشركة.

وتابع أن الشركة تتعامل مع مكتبين لتوريد السيارات الكهربائية إحداهما فى دبى فيما يقع الآخر فى المانيا، مبينا أن الشركة تتبع طريقة تجهيز مخزون خاص بها خاصة فى الوقت الذى تشهد فى السوق المحلية طلبا متزايدا على اقتناء السيارات الكهربائية.

وأشار زين إلى أن عدد العاملين فى قطاع السيارات الكهربائية من التجار يعد محدودا فى الوقت الراهن، على عكس المستوردين الذين لا يمكن حصرهم، منوهًا أن هناك عددًا متزايدًا من قبل العاملين فى قطاع السيارات الكهربائية بدأ من خلال رواد تلك الفئة من المركبات.

ولفت الى السوق المحلية بدأت فى تغير البوصلة للتحول نحو السيارات الكهربائية، وهو الأمر الذى ساهم فى تزايد عدد العاملين فى هذا المجال فى الوقت الراهن فضلا عن توافر العديد من صالات العرض، مقدرا عدد العاملين الذين يقومون باستيراد هذه المركبات بحوالى 100 مستورد.

وتابع قائلا إن الوقت الراهن يشهد نموا مضطردًا فى حجم الطلب على سوق السيارات الكهربائية من قبل العملاء، منوها أن فى بعض الأحيان قد يحدث عجز فى حجم الطلب على عكس السابق.

وطالب زين مسئولى ملف السيارات فى مصر بضرورة العمل على صياغة مجموعة من الإرشادات التى ستساعد فى النهوض بملف السيارات الكهربائية ، وعلى رأسها تيسير نقل ملكية السيارات الكهربائية من قبل الجهات المعنية، فضلا عن إعادة النظر فى ترخيص السيارات أقل من 50 كيلو متر وتخضع للسرعة وليس قوة المحرك، بجانب فتح الباب لاستيراد السيارات الكهربائية.