بورصة وشركات

أحمد زهران : نعتزم طرح M.L.F في البورصة لتسهيل عملية الدخول والخروج

أكد الدكتور أحمد زهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة M.L.F للخدمات المالية غير المصرفية، ان شركته تعتزم القيد والطرح في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. و أضاف في كلمته خلال مؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2021 المنعقد حاليا في القاهرة، أن الشركة…

أحمد علي 4:42 م, الأحد, 27 يونيو 21 4:42 م, الأحد, 27 يونيو 21

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أكد الدكتور أحمد زهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة M.L.F للخدمات المالية غير المصرفية، ان شركته تعتزم القيد والطرح في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

و أضاف في كلمته خلال مؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2021 المنعقد حاليا في القاهرة، أن الشركة تستهدف توسيع قاعدة المساهمين واتاحة حرية الدخول للاستثمار في الشركة و التخارج منها. 

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و أطلقت شركة «المال جي تي إم» مؤتمرها السنوي بورتفوليو إيجيبت 2021، في دورته الخامسة تحت عنوان: «النمو تحت وطأة الوباء».

و حضر الجلسة الافتتاحية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، و الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومدير الجلسة حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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