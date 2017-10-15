أحمد زكى عابدين: نأمل أن يحكم الرئيس من العاصمة الجديدة في يونيو 2019

أحمد الدسوقى:قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يأمل أن ينتقل الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة إلى العاصمة الإدارية فى يونيو 2019.وأشار خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدى على قناة سى بى سى، إلى أنه تم الانتهاء من 55% من شبكة الطرق في العاصمة الإدارية وع

أحمد الدسوقى:

قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يأمل أن ينتقل الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة إلى العاصمة الإدارية فى يونيو 2019.





وأشار خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدى على قناة سى بى سى، إلى أنه تم الانتهاء من 55% من شبكة الطرق في العاصمة الإدارية وعرض الطرق نحو 124 مترا، يضم 6 حارات للذهاب و6 للعودة.

ولفت إلى أن كل عناصر التشغيل بالعاصمة الإدارية من مواصلات وغيره ستكون وفقا لـ”بطاقة” يحملها كل مواطن.

وأكد أن العناصر التي سيتم نقلها من الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية هي القادرة على استيعاب طرق العمل بالتكنولوجيا الحديثة.