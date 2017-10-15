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أحمد زكى عابدين: الإسكان الفاخر يستحوذ على 30% من العاصمة الجديدة

- سعر المتر الحالي 3500 جنيه.. والأسعار ترتفع قريباًأحمد الدسوقى:قال اللواء احمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الإسكان الفاخر يستحوذ على 30% من العاصمة الادارية الجديدة ، مشيرا الى ان العاصمة بها وحدات سكنية مساحتها 100 متر وهى ليست للأغنياء.وأكد خلال لقائه بالاعل
16 أكتوبر، 2017 16 أكتوبر، 2017

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– سعر المتر الحالي 3500 جنيه.. والأسعار ترتفع قريباً

أحمد الدسوقى:
قال اللواء احمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الإسكان الفاخر يستحوذ على 30% من العاصمة الادارية الجديدة ، مشيرا الى ان العاصمة بها وحدات سكنية مساحتها 100 متر وهى ليست للأغنياء.

وأكد خلال لقائه بالاعلامية لميس الحديدى على قناة سى بى سى ، أن سعر المتر الحالي بالعاصمة الإدارية يقدر بـ 3500 جنيه ، مضيفا:” السعر سيرتفع لأن هناك إقبال كبير عليه”.

ولفت الى انه يعمل فى العاصمة نحو 170 ألف عامل وأن المرحلة الاولى منها تقدر بـ40 الف فدان.

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