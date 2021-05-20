أحمد زرق وشريف سلامة.. أوائل الفنانين الذين يقدمون مسلسلات جديدة بعد الموسم الرمضاني

بعد انقضاء الموسم الرمضاني الأخير وعرض حوالي 29 مسلسلا فيه بمختلف تيماتها الدرامية، قرر بعض الفنانين تقديم مسلسلات جديدة الفترة المقبلة برغم الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأبرز هؤلاء الفنانين ِأحمد رزق الذي تواجد في موسم رمضان الماضي في مشاهد قليلة كضيف شرف في مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وإخراج حسام علي.

وأشاد بدوره الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم رزق بتقديم مسلسل جديد يحمل طابع الإثارة والتشويق للمشاهدين بعد نجاحه في هذه النوعية الدرامية بمسلسل “في يوم وليلة” الذي عرض قبل موسم رمضان ونال مشاهدة كبيرة وشاركته بطولته داليا مصطفى ومحمد جمعة وايتن عامر.

كما يقدم أيضا الفنان شريف سلامة مسلسل جديد “ورق التوت” بعد موسم رمضان الذي قدم فيه مسلسل “لحم غزال” بشخصية علي مأمون مع الفنانة غادة عبد الرازق وعرض على شاشة إم بي سي مصر يوميا .

“ورق التوت” يشارك في بطولته بجانب شريف سلامة، ثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرون، والعمل من إخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

قدري الحجار: الجمهور لن يرحم أي عمل فني جديد وينتظر أن يكون مستواها مثل الاختيار2 ونيوتن

ويرى الناقد الفني قدري الحجار أن معظم مسلسلات رمضان الماضي لم تحقق النجاح سواء لعدم جودتها أو توقيت عرضها السيئ بالنسبة للمشاهدين، وسيتم عرضها مرة أخرى بشكل منفرد بعد رمضان وستحقق نجاحا المسلسلات الجيدة لكن الأعمال الدرامية الذي صدم الجمهور وعشاق الشاشة الصغيرة كان مسلسل نسل الأغراب برغم أن المخرج محمد سامي يمتلك أدوات فنية جيدة لكنه خاض في محراب الدراما الصعيدية الذي يفتقد لكثير من تفاصيلها سواء عادات الصعيد وطقوسه الخاصة وليس الأمر عبارة عن تجميع أفلام بشكل محبوك كما فعل سامي.

ويضيف أنه بلا شك كانت توجد مسلسلات قيمة جدا مثل الاختيار 2 ولعبة نيوتن وهجمة مرتدة والقاهرة كابول ونجيب زاهي زركش كلها كانت أعمال جيدة والطاووس ايضا، وساهمت منصات المشاهدة في نجاح بعض المسلسلات مثل خلي بالك من زيزي والمداح وحرب أهلية.

وتابع قائلا أن هذه الأعمال أعادت أمجاد الدراما المصرية بالوطن العربي والقوى الناعمة لمصر من خلال هذه الدراما، لذلك اي مسلسل اخر سيتم عرضه خلال الفترة القادمة سيتم مقارنته بهذه الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا وكانت تحمل جودة فنية عالية .

وأكد أنه يجب يدقق صناع هذه المسلسلات الجديدة في كل تفاصيلها الدقيقة، لأن الجمهور لن يرحم اي عمل درامي جديد بعد كارثة مسلسل نسل الأغراب، فوجود نجمين كبيرين مثل أحمد السقا وأمير كرارة لم يغفر لهم وسقط وفشل فشلا ذريعا.

أحمد سعد الدين: الجمهور سيدقق في كل تفاصيل المسلسلات القادمة بعد موسم رمضان

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين فقال إن الجمهور يتابع أول حلقتين أو 3 حلقات من أي عمل درامي جديد فإذا حدث تفاعل معها يكمل المسلسل لآخره كمشاهد.

وأشار إلى أن الأمر سيكون صعبا لأي فنان أو منتج بتقديم مسلسل جديد بعد الموسم الرمضاني الأخير، لاسيما أنه احتوى مسلسلات لنجوم كبار وخيبت التوقعات مثل مسلسل نسل الأغراب.

لذلك سيكون حكمه على أي عمل درامي الفترة المقبلة ليس سهلا ابدا ، وسيدقق في كل تفاصيل المسلسل من حيث القصة والاخراج واداء الممثلين وغير ذلك.