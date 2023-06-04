أحمد زاهر يعود للشاشة بـ «نعمة الأفوكاتو» مع مي عمر

يعود الفنان أحمد زاهر بعد غياب سنتين عن الشاشة بعمل درامي جديد بموسم رمضان 2024 ، بمسلسل ” نعمة الأفوكاتو” حيث يقوم ببطولته أمام الفنانة مي عمر والمسلسل اخراج محمد سامي ويضم 15 حلقة فقط .

وتعاقد أحمد زاهر على بطولة المسلسل مع المنتجة مها سليم ، ويتم بدء تصوير أولى مشاهده الأسبوع القادم من يونيو الجاري ، تأليف وقصة محمد سامي ومهاب طارق .

تقدم مى عمر في المسلسل شخصية “محامية” تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

وكان آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل “سوشيال” وشارك في بطولته كلا من ميرنا نور الدين، شاهين، فرح الزاهد، جيهان خليل، واخرون، إخراج رؤوف عبد العزيز.