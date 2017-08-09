أحمد رياض: تنفيذ استمرارية الأعمال داخل مصر مهم وحيوي في مجال الاستثمار

· المرونة واستمرارية الاعمال لم تعد رفاهية ولكنها من أساسيات الدول · لابد من دمج المرونة واستمرارية الاعمال داخل استراتيجية 2030 ولاء البري: أعرب المهندس أحمد رياض الخبير في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات ومؤسس أكاديمية "استم

· المرونة واستمرارية الاعمال لم تعد رفاهية ولكنها من أساسيات الدول



· لابد من دمج المرونة واستمرارية الاعمال داخل استراتيجية 2030

ولاء البري:

أعرب المهندس أحمد رياض الخبير في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات ومؤسس أكاديمية “استمرارية”، عن سعادته بالفوز في المسابقة الدولية لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات العالمية لعام ٢٠١٧، لافتا إلى أنه سيواصل مجهوداته من أجل نشر مفهوم استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات داخل مصر بشكل خاص، وحول العالم بشكل عام.

وقال رياض في حوار خاص لـ ” المال ” ان الجائزة الدولية لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات العالمية بمثابة اعتراف دولي رفيع المستوى بالإنجازات والمساهمات في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات على مستوى العالم، وتعد دليلا على الدور البارز الذي يقوم به الفائزون بهذه الجوائز ، ولذلك فإن حصوله عليها يعتبر تكريما ليس له فقط بل لبلاده ايضاً.

وقد فاز الخبير الدولي المصري احمد رياض واكاديمية استمرارية على الجائزة الدولية في استمراريه الاعمال والمرونة التنظيمية على مستوي العالم، وذلك في المسابقة الدولية لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات العالمية لعام ٢٠١٧، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يفوز بتلك الجائزة العالمية للمرة الثانية علي التوالي والتي تقام سنوياً منذ تدشينها عام 1999.

وتهدف الجائزة التي تعقد بشكل سنوي منذ عام 1999، لتكريم وتشجيع الأفراد والشركات حول العالم من العاملين في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، إضافة إلى تعريف العالم بأعمال الفائزين بالجوائز وإنجازاتهم من خلال تكريمهم، وهي منقسمة إلى ٢٠ فئة مختلفة متضمنة جوائز للأفراد والشركات من ضمنها الجائزة الدولية والتي تمنح للشخصيات والكيانات الأبرز عالميا في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات.

وعن معنى استمرارية الأعمال واهميتها في جذب الاستثمار قال رياض هي قدرة الدولة او المؤسسة او الشركات على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية بجودة محددة مسبقة وفقا لتوقيتات محددة مسبقا عند التعرض لكارثة او طارئ او ازمة او خطر، ويتم ذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر في حالة وقوعها ووضع استراتيجيات وحلول لتلك المخاطر وتنفيذها ووضع خطط لضمان استمرارية الأعمال في جميع الأحوال مع ضرورة اختبار الخطط كلما أمكن لنجاح تنفيذها عند الحاجة اليها.

وبذلك يكون لدة الدولة او المؤسسة خطة عند حدوث الكارثة ويكون افرادها لديهم تدريب كامل للتعامل مع الأزمة وكيفية حلها، وهو ما يؤهل الدولة لبناء مناخ استثماري جيد جاذب للاستثمارات.

وأضاف رياض ان الجائزة التي حصل عليها ليست الأولى فقد حصل في نفس المسابقة على لقب شخصية العام “العام الماضي” ، ولكن هذا العام تقدم للحصول على الجائزة العالمية “جلوبال أوورد”والتي يتم تقديمها للمؤسسة التي تقدم خدمات اوسع انتشارا حول العالم ليس فقط في انجلترا، مشيرا إلى أن الجائزة تخص المنتجات التي تقدمها المؤسسة، ومن تلك المنتجات اكاديمية استمرارية والتي تقدم محتوى مجاني عن طريق موقعها الخاص وهي باللغة العربية موجهة للعالم العربي ككل ويحتوي الموقع على كورسات مجانية في التعامل مع الأزمات، وبدأ الموقع منذ مارس 2016 وحصل على 4 جوائز عالمية وهم”جائزتين عن أفضل ابتكار على مستوى العالم من امريكا، وأفضل ابتكار على مستوى الشرق الأوسط من أنجلترا، وجائزة جلوبال اوورد من انجلترا وهي بمثابة اوسكار في مجال استمرارية الأعمال والمرونة”.

وتابع رياض انه تقدم للجائزة 30 طلبا تم اختيار 5 منهم للمنافسة عليها، وهم مطار بروكسل بعد ازمة التفجيرات الأخيرة به وكيفية تعافيه، وبنك ال CIB البنك التجاري الدولي بمصر، وبنك DBS وهو أكبر بنك في سنغافورة، واليورو بنك وهو في 7 دول بأوروبا، وشركته ولكن الجائزة كانت له كشخص وللأكاديمية التي يديرها تحت مظلة الشركة.

واشار إلى انه حصل على الجائزة باعتباره أكثر تأثيرا وانتشارا بالمنطقة العربية والعالم.

وقدم المهندس أحمد رياض ومؤسس أكاديمية “استمرارية”، منحة علمية تدريبية معتمدة من إنجلترا لـ 10 شباب من خريجى البرنامج الرئاسي و5 طلاب من أوائل الجامعات، تنفيذا لتوصيات مؤتمر “مصر تستطيع”، إيمانا منه بأهمية بناء كوادر مصرية متخصصة في مجالات استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية وإدارة الطوارئ والكواث والتي تهدف لتعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها على مواجهة الكوارث والطوارئ والتعاطي معها بأساليب علمية ممنهجة والعمل دائما على وجود إدارة لجميع المخاطر المحيطة بها والتقليل من أثارها السلبية فى حال حدوثها.

وعلق رياض على حصول مصر في المركز ٩١ من 130 دولة حول العالم (التصنيف الثالث) ، والتي أصدرته مؤسسة اف ام جلوبال المتخصصة في تقييم مستوي المرونة داخل الدول وسلاسل توريدها خلال التقرير السنوي لسنه ٢٠١٧ انه لمعرفة أهمية هذا التقرير يجب اولا تعريف المرونة وهي قدرة المؤسسة (الدولة) على التوقع والاستعداد، والاستجابة والتعافي والتكيف مع الاضطرابات والتغييرات المفاجئة مثل الحرائق والكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة ” الإرهاب ” واسعار الصرف وذلك من اجل البقاء والازدهار.

وأشار رياض أن المستثمرين حول العالم يعتمدون بشكل قوي علي تلك التقارير الدولية ، والتي توجههم للدول صاحبة المناخ الأستثماري الأكبر والتي تحظوا بدرجة أعلي في تحقيق أهدافهم.

مضيفا ان التقرير السنوي لمؤسسة ” اف ام جلوبال ” يرتكز على ثلاث ركائز (Factors) رئيسية وهي ” الاقتصاد ، جودة ادارة المخاطر ، جودة سلاسل التوريدات (الداخلية والخارجية)” ، وتتكون كل ركيزة رئيسية من اربعة موجهات Drivers .

واوضح رياض انه بناء علي الثلاث عوامل الرئيسية والموجهات الاثني عشر احتلت مصر المركز ال 91 من 130 دولة ،معتبرا هذا الترتيب متأخر نوعا ما ويحتاج من الدولة المصرية العمل بشكل متكامل للوصول الي مركز متقدم خلال السنتين القادمتين.

وأكد رياض أنه قدم استراتيجية متكاملة لتطبيق المرونة داخل الدولة المصرية خلال مؤتمر خبراء وعلماء مصر بالخارج ” مصر تستطيع ” والتي احتوت علي أربع محاور رئيسية وهي انشاء اطار وطني لادارة المخاطر ، اصدار المعيار الوطني المصري في استمرارية الأعمال والمرونة ، أنشاء الهيئة المصرية لضمان استمرارية الأعمال ، أنشاء البرنامج الوطني لنشر الوعي بكيفية ضمان استمرارية الأعمال والتي يجب تنفيذها للوصول الي المرونة داخل الدولة المصرية ممايؤدي الي تحسين الترتيب وكذلك تضمين المرونة داخل الدولة.

وأضاف رياض أنه على الدولة ان تبني استراتيجيات واضحة لتحسين البنية التحتية ، كما يجب وضع استراتيجيات اكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر الطبيعية ومجابهة مخاطر الامن السيبراني ” الإلكتروني “.

واوضح رياض انه يجب علي الدولة المصرية تبني استراتيجيات اكثر فاعليه في اتجاه مكافحة الفساد ، وان تقوم بتضمين المرونة واستمرارية الاعمال داخل استراتيجية 2030لأنها لم تعد رفاهية علي حد قوله ولكنها من أساسيات الدول .

واوضح رياض أنه يتم استخلاص النتائج الخاصة بكل موجه من موجهات مؤشر المرونة من التقارير الدولية والاقليمية علي النحو التالي:

الركيزة الرئيسية الأولي هي الاقتصاد وهناك أربعة موجهات له وهي الانتاجية “PRODUCTIVITY ” الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية، مقسوما على مجموع السكان ” المصدر المستخدم صندوق النقد الدولي”، ويأتي الموجه الثاني لأقتصاد الدول المخاطر السياسية POLITICAL RISK ، ويتمثل في الوضع السياسي الحالي في البلد واحتمال التعرض للمخاطر المتعلقة بالأمن ونظام الحكم والتفجيرات والاعمال الارهابية ،المصدر المستخدم البنك الدولي.

وتعد النقطة الثالثة في التقرير بأعتماده ويعتمد على النفط OIL INTENSITY حيث يتم قياس استهلاك النفط مقسوما على الناتج المحلي الاجمالي ويوضح الاعتمادية على النفط من اجل الانتاج وذلك بحسب تقرير من إدارة معلومات الطاقة الامريكية.

وتأتي النقطة الرابعة والأخيرة في قياس ركيزة أقتصاد الدول في معدل التمدنURBANIZATION RATE

بحسب قياس الأمم المتحدة يقيس معدل التغيير السنوي لعدد السكان للتواجد في المناطق الحضرية

اما الركيزة الأساسية الثانية التي يعتمد عليها التقرير هي جودة إدارة المخاطر ، وتعتمد تلك الركيزة علي اربعة موجهات ايضا، نسبة التعرض للمخاطر الطبيعية EXPOSURE TO NATURAL HAZARDS خاصة في المناطق الاقتصادية داخل البلد ( الزلازل ، الرياح ،الفيضان والسيول ) ، كما تهتم بجودة ادارةالمخاطر الطبيعية NATURAL HAZARD RISK QUALITY ويتم قياس جودة واليات انفاذ قوانين البناء المطابقة لمقاومة المخاطر الطبيعية المختلفة (٨٠٪ ) ، وكذلك مستوي التحسن في مواجهة المخاطر الطبيعية داخل البلد ( 20٪ )

وتأتي جودة إدارة مخاطر الحرائق في الموجه الرابع FIRE RISK QUALITY وذلك بقياس جودة واليات انفاذ قوانين البناء والسكن المطابقة لمقاومة مخاطر الحرائق (٨٠٪) ، وكذلك مستوي التحسن في مواجهة المخاطر المتعلقة بالحرائق داخل البلد (٢٠٪ )

اما الموجه الرابع للركيزة الثانية تعتمد علي قياس المخاطر المتعلقة بالفضاء السيرانيINHERENT CYBER RISK ، قابلية التعرض للهجمات السيبرانية ، وقدرة الدولة علي التعافي من الهجمات ، نسبة الافراد المتاح لها الدخول الي خدمات الانترنت من اجمالي عدد السكان ،الحريات المدنية علي الانترنت، وتصدر تلك التقارير من خلال الامم المتحدة , فريدوم هاوس.

والركيزة الثالثة والأخيرة التي يعتمد عليها التقرير السنوي لمؤسسة “جلوبال اف ام” هي قياس جودة سلاسل التوريدات (الداخلية والخارجية) والتي تشمل اربعة موجهات علي رأسهم مكافحة الفساد. CONTROL OF CORRUPTION وهو قياس لقدرة الدولة علي مكافحة الفساد داخلها ويصدر تقريره عن البنك الدولي ، بالإضافة لجودة البنيةالتحتية. QUALITY OF INFRASTRUCTURE الموجودة داخل الدولة ( الكهرباء ، المياة ، المواصلات ) ، وكذلك مقياس جودة سلاسل التوريد الداخلية للدولة LOCAL SUPPLIER QUALITY ، بحسب تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي.

ويأتي وضوح سلاسل التوريد SUPPLY CHAIN VISIBILITY ” مثل توزيع المواد الغذائية وسلاسل التوريد العالمية بوجود ممرات داخل الدولة مثل قناة السويس والموانئ” في النقطة الأخيرة للتقرير والتي تعتمد علي قياس قدرة الدولة علي تتبع سلاسل التوريد الداخلية والخارجية وهو تقرير يصدره البنك الدولي.

ولخص رياض الاليات اللازمة لتضمين استمرارية الأعمال والمرونة التنظيمية داخل الدولة المصرية وهي انه يجب ان تضع الدولة في الأعتبار أن ” المرونة داخل الدول من اساسيات جذب الاستثمار وليست رفاهية ، أن الفكر الحديث وتنفيذ افضل ماوصل الية العالم من اساسيات تقدم الدول ، تطوير البنية التحتية يجب ان يتم معه تطوير الفكر واليات العمل.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لمؤسسة “جلوبال اف ام” يعتبر من اهم التقارير العالمية نظرا لأنها توضح للمستثمرين حول العالم نقاط القوة والضعف داخل كل دولة وقدرتها على الصمود في وجه الطوارئ والكوارث والازمات، مما يساعد المستثمر على اتخاذ قرار الاستثمار بشكل علمي وممنهج.

وعن اهم التقارير الأخري التي يعتمد عليها المستثمرين للتوجه للدول صاحبة المناخ الأستثماري الأفضل قال رياض تقارير مكافحة الفساد ، الحوكمة والتنمية المستدامة ، ومصر بدأت في تنفيذ استراتيجية 2030 وهي التنمية المستدامة بالإضافة إلي جهود الدولة في مكافحة الفساد والإرهاب بالتعاون الدولي ومن المهم ان يتم تنفيذ إدارة الطوارئ لكي تواكب الدولة التطورات الدولية لبناء مناخ استثماري ونمو اقتصادي قوي .

موضحا ان الدولة ايضاً بدأت في تطوير البنية التحتية ولكن عليها بذل جهد أكبر في ذلك ولابد ان يعمل الجميع بشكل متوازي ويجب تعديل استراتيجية 2030 ودمج استمرارية الأعمال بها بشكل علمي وممنهج .

واوضح رياض أنه كمصري يشارك في كتابة المواصفات الدولية خلال أخر خمس سنوات مثل الأيزو 22301 وهو المعيار العالمي في أستمرارية الأعمال، الأيزو 22316 للمرونة المؤسسية ، وأفضل الممارسات العالمية ( معهد استمرارية الأعمال ، معهد التعافي من الكوارث العالمي ) وأنه ممثل الشرق الأوسط في معهد استمرارية الأعمال والذي يعد اكبر معهد علي مستوي العالم في انجلترا ويشارك في وضع تقاريره وتطوير المحتوي التدريبي له ، ويتمني ان يشارك في تنفيذ هذه الأعمال داخل مصر بأعتبارها دولته.

وأكد رياض ان مصر بإمكانها الوصول إلي مستوي متقدم في تنفيذ استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية من خلال الإرادة وأن تتضمن رؤية الدولة أن استمرارية الأعمال والمرونة اصبحت ضرورة للنمو ولابد من البدأ في تطبيقها علي جميع المستويات سواء للحكومة او للشركات وللمواطن ايضاً ، ولابد من وجود استراتيجية واضحة لضمان استمرارية الأعمال داخل الدولة .

وأضاف رياض أن مسئولية ضمان استمرارية الأعمال ليست مسئولية الحكومة فقط ولكنها مسئولية القطاع الخاص والمواطن ايضا ولكن علي الدولة تأهيلهم لتنفيذها وفرض اطر واضحة لتنفيذها .

ويعتبر رياض أحد العلماء والخبراء المصريين الذين شاركوا في مؤتمر ” مصر تستطيع بعلماءها ” الذي نظمته وزارة الهجرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي.