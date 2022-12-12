أحمد رفعت: انتظروني في مسلسل «بعد النهاية» مع نرمين الفقي

قال الفنان أحمد رفعت، إنه يخوض مسلسلاً جديدًا حاليًا باسم “بعد النهاية” يضم 15 حلقة فقط، وتشارك في بطولته معه الفنانة نرمين الفقي.

وأضاف لـ”المال” أن العمل يحمل طابعا تشويقيا للمشاهدين، ويتعاون فيه مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد وسيتم عرضه الفترة المقبلة لكن غير محدد هل سيكون ضمن الماراثون الرمضاني القادم لعام 2023 أم لا.

وتابع رفعت أن العمل يضم كوكبة من الفنانين منهم، هالة فاخر ، أحمد سعيد عبد الغني، تامر عبد المنعم وغيرهم، متمنيا أن يحظى بنجاح كبير وقت عرضه على الشاشة.

يذكر أيضا أن أحمد رفعت شارك في مسلسل الاختيار2 مع النجم كريم عبد العزيز، وجسد فيه شخصية أحد ضباط الأمن الوطني “البطل أحمد جاد” واستشهد في حادثة الواحات الشهيرة على أيدي التنظيم الارهابي، وأشاد بدوره الكثير من النقاد والجمهور .