أحمد رزق عن سفره للمونديال: كفاية هري أبوس إيديكم

المال– خاص نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه الشخصى، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تعليقًا قال خلاله "على فكرة أنا موجود فى روسيا أنا وزوجتى وأولادى الثلاثة وأكيد مفيش حد عاقل هيعزم خمس أفراد ومعرفش الأوتيل اللى فيه المنتخب اسمه إيه وعلاقتى بالمنتخب ولاعبيته إنى حتفرج عليهم من

المال– خاص





نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه الشخصى، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تعليقًا قال خلاله “على فكرة أنا موجود فى روسيا أنا وزوجتى وأولادى الثلاثة وأكيد مفيش حد عاقل هيعزم خمس أفراد ومعرفش الأوتيل اللى فيه المنتخب اسمه إيه وعلاقتى بالمنتخب ولاعبيته إنى حتفرج عليهم من المدرجات كمشجع.. وربنا يوفق منتخبنا.. كفاية هرى أبوس أيديكم “.

وسادت حالة من الغضب الشديد خلال الساعات الماضية بين رواد فيسبوك بشأن ما تردد حول تحمل الشركة المصرية للاتصالات we تكاليف سفر وإقامة عدد من الفنانيين والإعلاميين والشخصيات العامة إلى روسيا لمؤازرة المنتخب المصرى فى مباراته، أمس الثلاثاء، أمام المنتخب الروسى والتى انتهت بهزيمته بـ3 أهداف مقابل هدف واحد فقط.