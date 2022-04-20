في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير منافذ للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام العمل بمنافذ حي شمال الجيزة؛ والبالغ عددها 5 منافذ سلعية لتوفير كل احتياجات المواطنين.

وكلف أحمد راشد بضرورة المرور الدوري على المنافذ والتأكد من الالتزام بالأسعار مخفضة عن السعر السوقي، وإتاحة كل مستلزمات المواطنين من خضراوات وفاكهة ودواجن ولحوم وسلع غذائية.

وشهدت المنافذ تواجدًا ميدانيًّا لأجهزة حي شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر رئيس الحي، حيث شهدت المنافذ إقبالًا كبيرًا من قِبل المواطنين لما توفره من سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتوجد المنافذ التي أتاحتها محافظة الجيزة من خلال حي شمال وبالتعاون مع العديد من الجهات بشارع ترعة السواحل وبشارع محمد حجازي ناصية طلعت حرب وميدان الترولي وبشارع بشتيل بميدان الشجرة، بالإضافة إلى منفذ شارع محمد حجازي تقاطع شارع العامل.