أحمد راشد : صوامع محافظة الجيزة تستقبل 35 ألف طن قمح

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن انتظام عملية توريد محصول القمح بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة للمحافظة، حيث بلغ ما تم توريده من المزارعين لموسم الحصاد 2022 حوالي 35 ألف طن من القمح حتى الآن، وذلك بعدد 14 موقع تبلغ سعتهم التخزينية 259 ألف طن.

وأضاف راشد بأن أعمال الاستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة من خلال اللجان المشكلة للرقابة الدورية على أماكن التخزين، والتحقق من جودة وصلاحية القمح المورد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم.

كما وجه اللجان المختصة بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء عمليات الاستلام والفرز حفاظاً على سلامة العاملين والصحة العامة لهم.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين إنتهاء موسم الحصاد، لافتا إلى أنه بيتم إستلام القمح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة، وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة بعدد 14 موقع بأنحاء المحافظة التابعة للبنك المصري الزراعي وشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة والشركة المصرية القابضة والشركة العامة للصوامع.