قال اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، إن المحافظة تواصل من خلال أجهزة حى جنوب الجيزة مجهوداتها لإخلاء موقف ميكروباص الوراق والكيت كات العشوائي والكائن أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد، وتجهيز موقع بديل بموقف السرفيس بميدان الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على سعى المحافظة المستمر نحو استبدال مواقف السرفيس العشوائية بأخرى حضارية للتسهيل على المواطنين، وذلك لما تسببه المواقف العشوائية من إعاقة للحركة المرورية.

وأضاف المحافظ أن منطقة موقف ميكروباصات الوراق والكيت كات الواقعة أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد عانت من الاختناقات المروريه، مما استدعى التدخل السريع لنقلها إلى موقف السرفيس بميدان الجيزة والذى تم تطويره فى الفترة الأخيرة لينضم إلى مواقف السرفيس الحضارية التى عملت محافظة الجيزة على تطويرها وإنشاءها خلال الفترة الماضية مثل موقف المريوطية والشوربجى واخر فيصل وموقف شارع السودان.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطوات الهامة نحو القضاء على المواقف العشوائية واستيعاب كافة المركبات فى مواقف حضارية.