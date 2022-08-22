أحمد دياب لـ المال: غدًا تسليم درع الدوري للزمالك حال الفوز على الاتحاد

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن تسليم درع الدوري للزمالك، غدًا، حال تحقيقه للفوز على حساب الاتحاد السكندري، خلال المباراة المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أو تعثر بيراميدز اليوم أمام فيوتشر، من أجل حسم لقب الدوري الـ14 في تاريخه بشكل رسمي.

وأكد أحمد دياب، خلال تصريحات خاصة لـ المال، أنه تقرر عقب اجتماع رابطة الأندية، تسليم درع الدوري غدًا للزمالك حال الانتصار على الفريق السكندري، في إحتفالية أمام الجماهير.

ويحلم الفارس الأبيض بالتتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، وهو ما يمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي وأبرزها إيقاف القيد.