أحمد داود: مشغول بتصوير فيلم 122

أحمد حمدي قال النجم الشاب أحمد داود إنه مشغول بتصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد 122، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته مع النجم طارق لطفي وإياد نصار. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال"، أنه يقوم بتصوير مشاهده في الفيلم الجديد لأكثر من 14 ساعة شبه يوميا، للانتهاء م

أحمد حمدي

قال النجم الشاب أحمد داود إنه مشغول بتصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد 122، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته مع النجم طارق لطفي وإياد نصار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه يقوم بتصوير مشاهده في الفيلم الجديد لأكثر من 14 ساعة شبه يوميا، للانتهاء منه في أسرع وقت، حتى تبدأ عمليات مونتاج مشاهده كاملة.

وأشار أيضا إلى أنه لم يستقر حتى الآن على سيناريو أو مسلسل معين ليخوض به السباق الرمضاني المقبل بعد أن حقق نجاحا في مسلسل هذا المساء مع النجم إياد نصار في رمضان الماضي.