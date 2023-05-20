أحمد داود : أرغب في تقديم أفلام كوميدية و«يوم 13» تجربة سينمائية مختلفة

خاض النجم أحمد داود مؤخرا تجربة سينمائية مميزة ” فيلم يوم 13″ مع النجوم دينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة وجومانا مراد واخراج وائل عبد الله ، وحقق الفيلم نجاحا ملموسا بالسينمات وتخطت ايراداته أرقاما غير متوقعة للجمهور والنقاد في فترة وجيزة ، واستطاع المنافسة بقوة مع فيلم ” هارلي” للنجم محمد رمضان بدور العرض المصرية ، وسيعرض فيلم يوم 13 الأيام القادمة أيضا بالدول العربية مثل دبي والسعودية بعد نجاحه في مصر .

” المال” تحدثت مع أحمد داود عن كواليس فيلم يوم 13 والنجاح الكبير الذي حققه في الفترة الماضية وقدرته على التنافس مع فيلم هارلي لمحمد رمضان ، كما تحدث عن تجربة تقديمه لبرنامج تليفزيوني لأول مرة ” الكونتير” الفترة السابقة الموسم الأول وغيرها من الأمور التي كشفها لنا في هذا الحوار …..

إيرادات كبيرة حققها فيلم يوم 13

بداية أعرب أحمد داود عن سعادته بتعاونه مع كوكبة النجوم في فيلم يوم 13، فقال : “وجود مخرج مهم مثل وائل عبد الله بفيلم يوم 13 شجع نجوم كثيرين على المشاركة في فيلم يوم 13 أبرزهم دينا الشربيني وجومانا مراد وشريف منير.

ولفت الى أنه بذل مجهودا حقيقيا ليعثر على منتج يتحمس لفيلمه السابق ” 122 ” الذي شارك في بطولته مع طارق لطفي منذ سنوات ولاقى نجاحا كبيرا ، لكن هذا المجهود لم يضيع في فيلم يوم 13 وكان متوفرا له المنتج والمخرج الكبيرين متمثلين في وائل عبد لله وشركة أوسكار للانتاج الفني .

تجربة 3D لأول مرة

أكد أيضا أن فيلم يوم 13 يمثل تجربة سينمائية مختلفة باعتباره بطريقة 3D ، وذلك تطلب تحضيرا ووقتا طويلا ليظهر بصورة مشرفة للجمهور ، حيث كان ينبغي أن تكون أعمال الجرافيك المصممة فيه متقنة وذلك ماسعى له المخرج وائل عبد الله ، كما أنني تفرغت للفيلم تماما خلال السنتين الماضيتين ولم أشغل نفسي بأي أعمال فنية أخرى غيره، حتى أركز فيه جيدا ولاتكون مجرد تجربة سينمائية أقدمها وتمر مرور الكرام لمحبي السينما .

وعن نوعية الأفلام السينمائية الفترة المقبلة التي يرغب في تقديمها للجمهور قال داود: “أتمنى أن أقدم أفلاما مختلفة الفترة القادمة من حيث أنماطها وتيماتها الدرامية ، وكذلك أرغب في تقديم أفلام كوميدية ولا أريد حصري أبدا في نمط سينمائي معين لدى الجمهور”.

المنافسة مع أفلام أخرى

أما فيما يتعلق بالمنافسة بينه وبين أفلام أخرى مثل هارلي لمحمد رمضان وكذلك ابن الحاج أحمد لشيكو نجم الكوميديا قال داود: “كل فيلم له جمهوره ومحبيه ، وفيلم يوم 13 يمثل نمطا جديدا في السينما المصرية”، متمنيا أن تشهد السينما الفترة القادمة طفرة حقيقية في نوعية الأفلام المقدمة حتى تعود صناعة السينما لقوتها وجودتها التي كانت في الماضي .

وعن سبب توقف فيلمه الجديد ” هيصة” فقال إن الفيلم حتى الآن متوقفا بسبب الشركة المنتجة وتأجل المشروع لأسباب تخص الجهة المنتجة برغم أني تحمست للتجربة .

برنامج الكونتير

أما عن تجربة تقديمه برنامج تليفزيوني لأول مرة ” الكونتينر ” الفترة السابقة قال داود، إن فكرة البرنامج جذبته وتحمس لها كثيرا وأحس أنها مناسبة له ككونه خريج هندسة ميكانيكا في المقام الأول ، وأحب التجربة بعمل جولة داخل المصانع وقدمها عن اقتناع وحب شديد ورد فعل المشاهدين كان رائعا تجاهها ، وسيتم تصوير الموسم الثاني للبرنامج الفترة القادمة .

ولفت إلى أن البرنامج كانت فكرته مكتوبة لكن بعد فترة بدات أرتجل فيه بعض الأشياء مع المهندسين بالحلقات حتى وصلنا لصيغة معينة به أن نأخذ المشاهدين في رحلة للمنتج منذ بدايته حتى مرحلة تصديره ونوعي الجمهور بذلك ونقول بعض المعلومات كأرقام عن المصانع وهكذا ، لذلك ظهرت الحلقات الأخيرة مختلفة عن الأولى .

وعن نيته لتقديم برنامج تليفزيوني داخل الاستوديو مثل فنانين ونجوم آخرين قال الفنان أحمد داود إنه حتى الآن لم تراودني هذه الفكرة أشعر أنها لن تكون مناسبة لي وقد لم يحن الوقت لها حتى الآن .

علاقته بالسوشيال ميديا

وفيما يتعلق بتواجده بالسوشيال ميديا قال داود إنه يهتم بها أثناء تقديمه عمل فني ليس أكثر ، لكونها أصبحت مهمة في حياتنا ، لكن لم يعد متأثرا بأي انتقادات وفي نفس الوقت يحافظ على اتزانه في حالة الإشادة من الأشخاص ، مؤكدا أنه لايقوم بأشياء تزعج أو تستفز الجمهور منه لذلك لا يتعرض لهجوم عنيف بمنصات السوشيال ميديا .

واختتم حديثه بتمنيات بالعمل الفترة المقبلة مع المخرجين مروان حامد وشريف عرفة وآخرين أيضا.