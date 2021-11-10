أحمد خليل في أعين المتخصصين بعد رحيله .. كان ملتزما بفنه وراقيا إنسانيا

رحل الفنان الكبير أحمد خليل عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوع تقريبا، وسبب الخبر صدمة كبيرة للوسط الفني بمصر والجمهور أيضا.

شارك خليل في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها: سليمان الحلبي، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، امرأة من زمن الحب، الساقية تدور، هوانم جاردن سيتي وغيرها.

ماجدة خير الله: كان شخصية شديد التهذيب وملتزم وفنانا متلونا ومتنوعا

أعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن حزنها لرحيل الفنان الكبير أحمد خليل بعد تقديمه مشوارا فنيا طويلا في الفن مليئ بالأعمال الفنية المحترمة ، وكان شخصية عظيمة ولها اكثر من تجربة معه في مسلسل شمس يوم جديد وكان من اوائل الأعمال الدرامية التي تظهر فيها الفنانة نيلي كريم وعمرو واكد وغيرهم .

وأضافت كان شخصية شديد التهذيب وملتزم وفنانا متلونا ومتنوعا ، وكان يضفي على أي عمل فني روحه الخاصة وتجربته الفنية والعمرية ، وكان هناك عمل اخر ” الجانب الآخر من الشاطئ ” وكان يشاركه فيه الراحل كمال الشناوي جمعني به ايضا كان ممتعا حقيقة ، وحينما يكون معه فنانا مساو لقيمته الفنية وتجربته الفنية يكون أكثر لمعانا على الشاشة.

وتابعت كان يقدر كل الفنانين والمواهب سواء الشباب الجديد او الجيل القديم ، وحقيقة هذا الجيل الذهبي كل يوم أصبحنا نسخر فنانا منه ولم يتبقى منه الكثير من الفنانين وحقيقة خسارة فادحة للفن المصري رحيل قيمة كبيرة مثل أحمد خليل .

ونوهت انه لم يتوقف عن العمل الفني حتى آخر لحظة في حياته بتقديمه مسلسل حكايتي مع الزمان مؤخرا ، والالتزام الفني الذي كان يتسم به للاسف الجيل الجديد لم يتعلم منه شيئا ، ومن أبرز الأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية مسلسل حديث الصباح والمساء كان مميزا فيه ولايختلف عليه أحدا ، فهناك ممثلين كبار البعض يحبهم وآخرين لا لكن أحمد خليل الجماهير كلها تكاد تكون مجمعة عليه ، لاسيما انه تنوع في ادواره بين الانسان العاشق الرجل الريفي والمتسلط وقدمها جميعا بنفس الاتقان والاجادة .

سمير الجمل: قدم أدوار هامة في مشواره الفني مثل مسلسل حديث الصباح والمساء ورد قلبي

وقال الكاتب سمير الجمل أن الفنان الراحل أحمد خليل كان مثالا للرقي والاحترام والسمعة الجيدة في الوسط الفني والحياة ، وكان فنان شديد التنوع في أدواره الفنية التي قدمها للجمهور خلال مسيرته الفنية .

ويضيف أحمد خليل تجربته الفنية ثرية جدا وممتعة ولها قيمة كبيرة حقيقة ، وارتبط معه المشاهد المصري والعربي في الكثير من أعماله الفنية التي قدمها في التسعينات والثمنينات وحتى بداية الألفية الجديدة .

ونوه أيضا أنه قدم أدوار هامة في مشواره الفني مثل مسلسل حديث الصباح والمساء ورد قلبي والست أصيلة وغيرها من المسلسلات التي أحبها الجمهور منه ومازال يشاهدها بشغف وحب حتى الان .

وأستطرد قائلا أن أحمد خليل كان ملتزما بفنه حتى الأيام الأخيرة في حياته ، وذلك يعبر عن شخصيته المحترمة ورقيه واحترامه لمهنته طيلة الوقت ، برغم ان الألتزام الفني شيئا صعبا في أوقات كثيرة لكنه كان حريصا على هذا الألتزام في عمله الفني قدر الأمكان .

أشرف صقر: تعاملت معه في فيلم جاءنا البيان التالي وكان شديد الرقي

وقال المنتج أشرف صقر انه تعامل مع الراحل أحمد خليل منذ سنوات في فيلم جاءنا البيان التالي الذي قام ببطولته الفنان محمد هنيدي ، وكات وقتها يعمل مديرا للانتاج في الفيلم .

واكد ان خليل كان يتعامل برقي شديد مع جميع الناس في التصوير ، وحقيقة كان انسانا مميزا في شخصيته الفنية والانسانية .

وعن سبب اختفاء الراحل منذ سنوات عن العمل الفني قال : للاسف ذلك يحدث مع بعض الفنانين الكبار ان يتناسهم المنتجين نوعا ما لاهتمامهم بالجيل الجديد من الشباب على حساب الاجيال القديمة التي تعتبر اضافة كبيرة لآي عمل فني بموهبتها وخبرتها الفنية والحياتية ، وذلك حدث أيضا مع الفنان رياض الخولي في فترة زمنية معينة بعدم مشاركته في أي عمل فني ثم عاد مرة أخرى للآضواء .